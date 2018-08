Politiet melder om hendelsen ved 19-tiden torsdag, men henviser kryptisk til at personene ble pågrepet for mistanke om brudd på straffelovens paragraf 182, som gjelder opptøyer.

– Vi kan ikke si mer akkurat nå. Vi vil komme med mer informasjon senere, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet har varslet at de vil komme med en pressemelding. TV 2 har vært i kontakt med operasjonssentralen i Agder politidistrikt, som ikke vil gi ytterligere kommentarer før denne pressemeldingen er sendt ut.

Ifølge Filter Nyheter er det seks personer fra et antatt venstreekstremt miljø som ble pågrepet av politiet.

Avisen erfarer at politiet fryktet at gruppen søkte voldelige sammenstøt med personer fra høyreradikale Alliansen og/eller Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Begge disse organisasjonene har fått tillatelse til å ha stands under Arendalsuka, som pågår i disse dager. Alliansen hadde også et planlagt arrangement i Arendal torsdag ettermiddag, men bare rundt 15 tilhørere dukket opp, skriver Filter Nyheter.

Straffeloven § 182. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som deltar i omfattende ordensforstyrrelser med forsett om å øve eller true med vold mot person eller skadeverk på eiendom, og som ikke etterkommer pålegg fra en offentlig myndighet om å fjerne seg fra et område. Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som har fremkalt eller ledet omfattende ordensforstyrrelser med forsett om å øve eller true med vold på person eller skadeverk på eiendom. Begår noen under opptøyene en straffbar handling som omfattes av forsettet, eller en straffbar handling mot en offentlig myndighet, gjelder i stedet maksimumsstraffen i dette straffebudet hvis det kan medføre en strengere straff enn bot eller fengsel inntil 3 år. Kilde: Lovdata

NTB/TV 2