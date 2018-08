Da Jannicke (53) ble dement, fridde kjæresten

– Livet for de som har demens bli mye lettere, hvis vi alle har litt kunnskap sånn at vi kan møte folk med forståelse, åpenhet og respekt, sier Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen.

Statsminister Erna Solberg var også med på lanseringen i dag. Hun sier det må bli et økt fokus på utfordringene personer med demens står overfor.

– Et av de viktige budskapene inn til vår demensplan er jo aktivitet og deltakelse, å ikke bli isolert. Og det er jo der vi må jobbe i lokalsamfunn. Både med dagsenter som bygges ut, tilbud for aktivitet, men også at andre organisasjoner og frivillige finner måter å bidrar til den aktiviteten, sier hun.

Tenker ikke på fremtiden

Ekteparet Fredheim og Granrud har bestemt seg for å ikke tenke på hva som venter dem. De forsøker i stede å gjøre hver dag til den beste.

– Det gjør ingen nytte å tenke på det som kommer. Da blir det bare verre. Vi setter pris på den tiden vi har, sier Fredheim.

Og selv om hverdagen er krevende for ekteparet, klarer de å se det positive i erfaringene de får.

– På en måte er det en gave å få holdt speilet opp mot seg. Vi setter pris på tiden vi har her og nå. Det er viktig for meg å si at jeg ikke lever noe trist liv. Det er så mye hyggelig som kompenserer for det vanskelige, sier Granrud.

Ønsker mer åpenhet

Med den nye kampanjen håper de flere vil tørre å snakke om det å være dement.

– For oss er det viktig med åpenhet. Det å være åpen om Jannickes sykdom og utfordringene det medfører, gir en slags mening i alt det uforståelige, sier Fredheim.

For fortsatt er demens noe man ikke snakker om, mener Granrud selv.

– Jeg vet at demens fremdeles er et stigma. Mange snakker ikke om det og sier det ikke til noen. Det må komme av skam, sier Granrud.