23-åringen sliter med sittesår, og trillet i mål 17 minutter og 30 sekunder etter den nederlandske vinneren Mathieu Van Der Poel på dagens etappe.

– Jeg hadde fryktelig vondt i sittesårene. Det var helt jævlig, sier Eiking til TV 2 etter målgang.

– Det kom til et punkt der jeg ikke klarte å sitte på setet. Det gikk fort og var masse sidevind. Jeg vurderte å stå av, men klarte å komme meg til mål. Det var ikke gøy, fortsetter Wanty-Groupe Gobert-rytteren.

– En syklists verste mareritt

​Eiking, som har slitt med sittesår hele sommeren, er nå usikker på om han stiller til start på morgendagens 195 kilometer lange etappe.

– Det er kanskje en syklists verste mareritt, disse sittesårene, sier TV 2s kommentator Christian Paasche, og får støtte av sin kollega.

– Det er så vanskelig å bli kvitt når du først har fått det. Jeg tviler på at det er lurt at Odd Christian stiller til start i morgen, sier Johan Kaggestad.

– Jeg tror det er et blodbad under her, så det var ikke noe gøy. Det er fryktelig irriterende. Jeg har slitt litt i hele sommer. I dag var det helt fryktelig. Jeg får se i morgen om jeg kan fortsette, sier Eiking.

Knusende spurtseier

Nederlenderen Van Der Poel vant etappen med en knusende seier i bakkespurten i Kirkenes, og leder Arctic Race. Markus Hoelgaard ble beste norske på fjerdeplass.

En annen nordmann som imponerte var Anders Skaarseth, som sikret seg nok poeng til å ikle seg klatretrøyen.​

2. etappe, som går fra Tana til Kjøllefjord, kan du se på TV 2 og Sumo fra klokken 12 fredag.