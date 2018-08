Se etappe 1 av Ladies Tour of Norway på TV 2 og Sumo fra 16:30 fredag

Til tross for at så godt som hele verdenseliten er samlet i Østfold denne helgen for å delta i Ladies Tour of Norway, er Emilie Moberg, som alltid, et av de aller største trekkplastrene.

Kanskje ikke så rart når rittet har base i Halden, Moberg fødeby, og når hun stort sett alltid blander seg inn i teten i det som er et såkalt «WorldTour-ritt» - altså et ritt på sykkelsportens høyeste nivå.

Men bare timer før rittets uoffisielle start, et enkeltstående lagtemporitt torsdag kveld, var det fremdeles uklart om Team Virtu Cycling-rytteren kunne delta.

– Blir det verre, må jeg stoppe

For etter en velt i et ritt i England i juli, Prudential RideLondon Classique, har Moberg slitt med smerter i hodet, nakke og rygg.

Spesielt hodesmertene var naturligvis bekymringsverdige.

27-åringen blir spesielt plaget av smertene når hun anstrenger seg - noe hun fikk merke i EM i Glasgow tidligere denne måneden.

Klarsignalet til å delta fikk hun ikke før 12:00 på torsdag etter at lagsjefen hennes, Carmen Small, krevde at Moberg fikk ta en MR av hodet.

Den viste heldigvis ikke noe alvorlig.

– Det er stabilt! Jeg har vondt i hodet fortsatt, men jeg har tatt MR, og alt der var OK, så det er sånn sett «safe» å sykle. Men jeg må ta det dag for dag. Blir det verre, så må jeg stoppe. Holder det seg slik det er nå, så kjører jeg, sier Moberg til TV 2 etter lagtempoen torsdag kveld.

– Ekstra vondt når jeg anstrenger meg

– Er det trygt å sykle?

– Ja, de sier det.

Moberg sier hun får «ekstra vondt i hodet når jeg anstrenger meg» og at det «fortsatt er mye trykk» i hodet.

Hun er også klar på at hun ikke hadde deltatt i lignende tilstand om det var snakk om et annet ritt enn «hjemmerittet».

– Betyr smertene at du nå nedjusterer ambisjonene i dette rittet litt?

– Jeg tar det dag for dag. Men målsetning er fortsatt pallen eller seier, sier hun.

Med seg på det danske Virtu-laget får hun norske Katrine Aalerud, tyske Mieke Kröger, svenske Sara Penton, og de to danskene Christina Siggaard og Louise Norman Hansen.

Vanvittig startfelt

Moberg og Aalerud, Norges to eneste «utenlandsproffer», blir altså å se i tredagersrittet, og det samme blir det norske profflaget Team Hitec-Birk Sport.

Stortalentet Susanne Andersen får med seg den norske mesteren av året, Vita Heine, klatresterke Ingrid Lorvik, unge Ingvild Gåskjenn, samt temposterke Line Marie Gulliksen (som vant NM-tempoen tidligere i sommer) og Thea Thorsen.

Et norsk landslag blir også å se på start.

Det blir også en rekke av verdens fremste utenlandske syklister.

Tidenes beste kvinnesyklist, Marianne Vos, stiller, og det samme gjør tempoverdensmesteren fra Bergen, Annemiek van Vleuten, som har vært nesten uslåelig så langt i år.

Spurtkanonene Kirsten Wild og Coryn Rivera er også på plass i Norge, noe også klatrespesialistene Katarzyna Niewiadoma, Amanda Spratt og Megan Guarnier er.

Rittet begynner i Spikkestad fredag og avsluttes i Halden søndag.