Klokken ni mandags kveld startet de omfattende angrepene, som ryster Sverige midt under valgkampen. Om lag hundre biler ble antent på fire områder rundt Göteborg iløpet av 15 minutter

Videoer tatt av vitner viser en rekke unge mennesker med hettegensre som løper fra bil til bil, og tenner på. Svensk politi tror angrepene var avtalt på sosiale medier.

Mystisk video

Bare en time tidligere hadde en fotograf i den svenske avisen Expressen mottatt en video av en maskert ung mann.

I videoen leser han opp en beskjed rettet mot politiet, politikerne og samfunnet. Beskjeden kan oppsummeres i tre punkter: At politiet er brutalt og trakasserer mennesker uten grunn. Sosialtjenesten tar barna fra familier. Det er urettferdig at det settes opp overvåkingskameraer i fattige bydeler, men ikke i rike.

– Behandler dere oss som dyr, så oppfører vi oss som dyr. Dette er ingen trussel, men bare for å vekke samfunnet, avslutter han.

Ingen varsler

Det ble ikke gitt noen konkrete beskjeder eller hint om at noe var planlagt, og det er kun sammenfallet mellom mannens frustrerte ytring, alder og bakgrunn, og bilbrannene som skjedde en time etterpå, som er mistenkeliggjørende.

Expressen har kontaktet avsender av videoen, og avtalte et møte. Men da de møtte opp, var det ikke samme person som på videoen. De har heller ikke klart å identifisere den maskerte mannen. Han de fikk snakke med hevder imidlertid at han bare var en kurér, og ikke hadde noe med bilbrannene å gjøre.

Han har samme budskap som den maskerte mannen i videoen: Han føler seg overvåket av kameraer, og trakassert av politiet Han sammenligner Sverige med nazityskland.

– Ulaks for ofrene

Konfrontert med hvorfor de vandaliserer bilene til mennesker som bor i det samme området som dem, og sliter med de samme tingene, svarer han at ofrene bare har uflaks.

Politiet i Göteborg har planer om å sette opp overvåkingskameraer på Frölunda Torg, som var ett av åstedene for bilbrannene. Påtalemyndigheten ser ikke bort fra at politiets arbeid for å bekjempe kriminalitet i bydelen, har provosert fram aksjonen.

Riksdagsvalg

Det er valg i Sverige 9. september, og bilbrannene har vakt sterke politiske reaksjoner. Felles for partiene er at alle mener gjerningspersonene hører hjemme i fengsel, men ett parti bruker hendelsen til å slå politisk mynt.

Spørsmålet er om Sverigedemokratene, med sitt innvandringskritiske budskap og lovnader å slå hardt ned på kriminalitet, kan profittere på hendelsen i tiden fram mot riksdagsvalget.

Tre pågrepet

Tre personer er pågrepet mistenkt for å ha deltatt i angrepet. En 19 og en 20-åring ble arrestert tirsdag. Samme kveld ble en 18-åring pågrepet in absetiao i Tyrkia. Politiet har flere mistenkte i saken.

I løpet av de siste ti årene har antallet bilbranner i Sverige økt med 73 prosent, viser statistikk fra landets myndigheter. I fjor brant over 1.400 biler.