Det er Nordlys som omtaler tiltalen mot den unge kvinnen.

84 år gamle Gudrun Myrvang Thomassen ble drept i sitt eget hjem i Lenvik i Troms 20. november i fjor. Drapet skjedde om ettermiddagen.

84-åringen ble utsatt for brutal vold som skal ha skjedd uten foranledning.

– Det som er beskrevet i tiltalen er svært omfattende vold, utøvd på flere vis, sier statsadvokat Hugo Henstein til Nordlys.

TV 2 har tidligere skrevet hvordan den 22 år gamle kvinnen oppsøkte 84-åringen for å få healing før drapet skjedde.

Avdøde var en kjent skikkelse i lokalmiljøet, og var aktiv i flere sosiale foreninger. Myrvang Thomassen hadde forfattet flere bøker, blant annet om healing.

Truet med kniv

84-åringen og tiltalte var ikke i familie, men de kjente hverandre. Etter drapet ble den unge kvinnen observert mens hun truet med kniv. Da politiet kom til stedet var 22-åringen borte.

De satte i gang et søk og fant etter hvert Myrvang Thomassen død i sitt eget hjem.

Saken kommer opp for Senja tingrett, men den er foreløpig ikke berammet. Mye tyder på at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern for den tiltalte.

Det betyr at de rettsoppnevnte sakkyndige mener at hun er for syk til å sitte i fengsel.

– Som forventet

Kvinnens forsvarer, advokat Ulf Hansen, sier at tiltalen var som forventet.

– Jeg har lenge forberedt henne på at det kunne bli lagt ned påstand om tvungen psykisk helsevern. Vi ser på dette som et behandlingstilbud mer enn tvang, sier advokaten.

Hansen sier det er uomtvistet at det var 22-åringen som påførte Myrvang Thomassen den dødelige volden. Dette har hun også erkjent i avhør, ifølge Nordlys.

Hun er i dag lagt inn på Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra bistandsadvokaten til avdødes familie.