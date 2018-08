29. januar i fjor ble det avholdt en familiesammenkomst i en bolig i Sola kommune utenfor Stavanger.

Der var en 34 år gammel mann til stede. Han hadde fått permisjon fra psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssykehus for å delta i bursdagsfeiringen til et familiemedlem.

Ved 15.50-tiden skal han ha stukket den 52 år gamle danske statsborgeren Mark Ole Jensen i brystet med en kniv. Jensen var venn av familien som avholdt bursdagen. Han døde av skadene etter kort tid.

34-åringen vendte seg deretter mot sin svoger og forsøkte å presse kniven inn i brystet hans. Svogeren, som er i 20-årene, gjorde motstand og klarte å avverge angrepet.

En kriminaltekniker i boligen etter drapet. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Tre timers permisjon

Kort tid etter pågripelsen ble det kjent at 34-åringen var på en tre timer lang permisjon fra psykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus da drapet skjedde.

– Sykehuset hadde i forkant av permisjonen vurdert at denne var forsvarlig, skrev sykehuset i en pressemelding to dager etter drapshandlingen.

Etter drapet varslet sykehuset selv hendelsen til Statens Helsetilsyn. I tillegg åpnet politiet etterforskning mot sykehuset. Verken politiet eller helsetilsynet har foreløpig konkludert med om Stavanger universitetssykehus brøt loven.

– Nå avventer vi rapporten fra Statens helsetilsyn og politiet, sier Helle Schøyen, klinikksjef for psykisk helsevern for voksne.

– Dypt tragisk

Hun betegner hendelsen som en «dypt tragisk hendelse»,

– Våre tanker og medfølelse går til de involverte, familie og pårørende. Vi har fulgt opp saken tett og gått gjennom rutinene våre i etterkant, sier Schøyen.

Tiltalte forsvares av advokat Brynjar Meling.

– Dette er først og fremst en alvorlig tragedie for han, hans familie og pårørende. Samtidig er det viktig å understreke at dette dreier seg om en mann som har en alvorlig sinnslidelse, sier advokaten til TV 2.

Brynjar Meling forsvarer 34-åringen som mandag må møte i Stavanger tingrett. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Han opplyser at det ikke er omtvistet at det var 34-åringen som begikk drapet.

Meling sier at han forstår at det stilles spørsmål ved hvorfor tiltalte fikk permisjon fra sykehuset.

– På tiltaltes vegne, og de øvrige involverte i saken, vil det være et behov for å få avklart om dette kunne vært unngått om man hadde hatt strengere kriterier knyttet til å få permisjon, sier han.

Søsteren kommer

På mandag må 34-åringen møte i Stavanger tingrett, tiltalt for drap og drapsforsøk. Han ble først kun siktet for drap, men etter noe tid ble siktelsen utvidet til også å gjelde drapsforsøk mot sin egen svoger.

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen.

Statsadvokat Oddbjørn Søreide vil legge ned påstand om å overføre mannen til tvungen psykisk helsevern fordi de mener at 34-åringen er for syk til å sone i fengsel.

Søreide ønsker foreløpig ikke å kommentere saken utover det som står i tiltalen.

Det er uklart om 34-åringen vil være i stand til å avgi en forklaring i retten. Han har vært på sykehus siden drapet fant sted.

Heidi Elisabeth Fjeld er bistandsadvokat for familien til avdøde Mark Ole Jensen. Hun forteller at Jensens søster kommer fra Canada for å følge hovedforhandlingen.

– Familien er lettet for at saken nå kommer opp for retten, og de håper at det kan gi dem en avslutning, sier Fjeld til TV 2.