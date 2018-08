Nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at nesten en av tre studenter opplever ensomhet.

– Det er vonde tall å høre. Man hører prosenter, men det er i realiteten mange tusen studenter som går rundt med en tung følelse, sier Maya Sol Sørgård som er leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Tabu

Hun sier hun selv har erfaring med ensomhet, og vet hvor tungt det kan være.

– For to år siden ville jeg vært en del av den statistikken selv. Det å flytte til Oslo var tyngre enn det man fortalte hjem om, sier Sørgård som er fra Nord-Norge.

– Man hører ofte hvor lett det er å få seg venner når man studerer, men man hører mindre om utfordringene som oppstår, sier hun.

Sørgård mener det er viktig å snakke om ensomhet. Det er fremdeles tabubelagt, selv om mange kan kjenne seg igjen i den vonde følelsen.

Et tiltak man vet hjelper er fadderordningen. Mange bånd knyttes i begynnelsen av semesteret, og under fadderuken. Men erfaringen er at etter fadderuken, blir mange sittende alene hjemme.

Opprettet facebookgruppe

Dette var tilfelle for Mina Nyhus er student i Fredrikstad. Hun sier alt var fint under fadderuken, og ting gikk bra på skolen, men når hun kom hjem hadde hun ingen å være sammen med.

– Det er en veldig vond følelse. Det er en smerte ingen ser, og det føles som om det er deg mot verden, sier Nyhus.

Hun bestemte seg for å ta grep og laget en vennegruppe på Facebook. Mange viste interesse og hadde samme behov som hun selv hadde.

– Det viser hvor viktig det er å snakke om dette, sier hun.

Lege Kari Jussi Lønning i Folkehelseinstituttet oppfordrer studentforeninger til å forsette arrangementene og spre dem ut gjennom året.

– Det er så mange som føler på dette, og det er ingen skam å ha det slik, sier Lønning.

Isolert og utenfor

Undersøkelsen gjøres i regi av Folkehelseinstituttet hvert fjerde år. 50.055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart på undersøkelsen i år. Tre spørsmål måler ensomhet:

Savner du noen å være sammen med?

Føler du deg utenfor?

Føler du deg isolert?

I årets undersøkelse opplyser nær en av fire studenter at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. En av seks studenter føler seg ofte eller svært ofte isolert og like mange oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor.

Nesten en av tre studenter (29 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på minst ett av disse tre spørsmålene, mens én av ti studenter (10 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på alle de tre spørsmålene som måler ensomhet.