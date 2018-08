Anny Birgitte (22) og Kristoffer (27) gledet seg til sydenferie – fikk sjokk da de så leiligheten

– Det vi fikk beskjed om var at de skulle sprøyte leiligheten med kjemikalier mot maur. Vi sa det var uaktuelt å bo i et rom hvor det var sprøytet kjemikalier. Det er ikke bra for helsen, legger hun til.

MAUR: Paret fant maur flere steder i leiligheten.

Det var også mye støv i leiligheten. I fellesarealet utenfor fant Monstad og Zakariassen noe de tror er avføring.

I FELLESAREALET: Dette ble funnet utenfor leilighet. Ifølge paret så det ut som avføring, og det ble først fjernet etter et par dager. Foto: Privat

– Helvetesuke

Paret tok kontakt med reiseselskapet TUI allerede dagen etter at de kom til Kypros for å fortelle om problemene.

– Vi har brukt mye tid på å ringe og skrive på chat til selskapet, sier Monstad.

Det ble avtalt at en guide skulle komme å se på rommet til paret den tredje feriedagen.

– Men da guiden kom, så visste han ikke at han skulle møte oss. Vi tok han likevel med opp i leiligheten og viste frem alle tingene. Han fikk sjokk da han så puten med hvite flekker på, og forstod veldig godt at vi klaget. Han lovet å ta det videre samme dag, men tok aldri kontakt igjen, forklarer hun.

STØV: Det ble funnet mye støv i leiligheten. Foto: Privat

De forteller at de tidlig spurte om det var mulig å bytte hotell, men de fikk da beskjed om at de måtte betale ekstra for å få gjort dette.

– På dag 4 skulle vi få bytte hotell. De ville egentlig at vi skulle betale et mellomlegg på nesten 2000 kroner for å få nytt hotell. Vi sa at det var ikke aktuelt, fordi vi ikke skulle betale for å bo rent og trivelig, som vi egentlig hadde betalt for å utgangspunktet, forklarer hun.

SKITTENT: Badet så heller ikke ut til å ha blitt rengjort.

Til slutt fikk de lov til å bytte hotell uten å betale mellomlegget.

– Men da vi ankom det nye hotellet hadde de ikke fått beskjed om at vi skulle komme. Så gikk vi husløse med bagasje i flere timer. Da hadde fire dager gått.

I tillegg til renholdet reagerer paret på at de måtte bruke svært mye tid på å få hjelp fra selskapet.

– Jeg har personlig ikke vært i Syden på tre år, så dette var et høydepunkt for meg etter mye jobbing. Vi er veldig skuffet over kundeservicen til TUI, og vi måtte purre på de for å få de til å hjelpe oss. Vi ga de sjansen på dag 1 til å rette opp i feilen, men det valgte de bevisst ikke å gjøre, sier hun.

FLEKKER: Det var flekker på lakenene. Foto: Privat

Etter reisen har paret fått tilbud om 2700 kroner i kompensasjon, noe de ikke er fornøyde med. De betalte 13.476 kroner for ferieturen, pluss 40 euro for sen utsjekking.

– Dette har vært en helvetesuke, for å si det rett ut. Det har vært mer stress enn ferie.

– Kan klage

Kommunikasjonsansvarlig for TUI i Norge, Nora Aspengren, kan ikke kommentere saken direkte, men forteller at man kan klage til Pakkereisenemnda hvis man ikke er fornøyd med tilbakemeldingen fra selskapet.

– Det er forferdelig når kunder ikke får den hjelpen de trenger eller det produktet de har bestilt. Vi kan ikke kommentere direkte på saker som dette, da det går under vår reklamasjonsavdeling. Men de har også mulighet til å klage dette inn til Pakkereisenemnda, hvis man ikke er enig i tilbakemeldingen man har fått, sier hun til TV 2.

Ifølge Aspengren behandles hver klage individuelt, og at det ikke er en konkret formel som gjorde at selskapet kom frem til kompensasjonen på 2700 kroner.

– Det er ingen satt formel. Hver sak behandles forskjellig, basert på erfaringen og kunnskapene som våre folk har.

Hun forteller videre at kundene skal kunne forvente å få hjelp av kundeservice.

– Man skal kunne forvente å få hjelp av oss. Vi er tilgjengelige så lenge solen er oppe, og er også tilgjengelige utover dette i nødstilfeller, sier Aspengren.

– Ta bilder og film

Også forbrukermyndighetene oppfordrer paret til å klage til Pakkereisenemnda dersom de ikke er fornøyd med tilbudet fra TUI.

– Først og fremst så vil vi påpeke at forholdene og servicen som her blir beskrevet ikke holder mål. Slikt skal man ikke godta. Paret har her også gått helt korrekt frem ved å klage på stedet. Man skal alltid gi hotellet/arrangøren mulighet til å ordne opp. Da de ikke er fornøyd med den kompensasjonen de er blitt tilbudt, anbefaler vi dem enten å klage inn saken for oss, så vi kan vurdere saken og eventuelt forsøke å mekle med TUI, eller så kan de klage direkte til nemnd. I deres tilfelle vil korrekt klagenemnd være pakkereisenemnda, sier leder av Forbruker Europa, Ragnar Wiik, til TV 2.

FORBRUKERGENERAL: Ragnar Wiik leder Forbruker Europa. Foto: Forbruker Europa

Han forteller videre at man alltid skal forvente å få det man har betalt for når man bor på hotell. Hvis man har betalt for et hotell som for eksempel er «rolig og familievennlig», «med basseng» eller «kort vei til strand og sentrum» så skal man forvente å få dette, og noe annet vil være et kontraktsbrudd.

– Når det gjelder renhold, er det vanskelig å komme med en eksakt standard for hva som er ikke er bra nok, men man bør jo kunne forvente at rommet ikke er skittent. Generelt vil vel vi si at hvis du reagerer på hygienen og renholdet på hotellet, så bør du melde fra til så fort som mulig om at du er misfornøyd. Ordner de ikke opp, bør du ta bilder/film av rommet som bevis for å styrke klagen din når du kommer hjem, sier Wiik.

Det er kun flyreiser som har standardsatser for kompensasjon. Når det gjelder pakkereiser og hotell, kan man ha krav på prisavslag hvis man ikke får det man har betalt for.

– Hvis du i tillegg har lidd et økonomisk tap, kan du kreve erstatning. I helt spesielle tilfeller kan du også ha krav på erstatning eller kompensasjon for andre store ulemper, som ikke er rene økonomiske tap. Et eksempel på en slik stor ulempe, kan være vedvarende støyplager. Er det snakk om en feil som er så stor at reisens formål ikke blir oppfylt, kan du kreve heving av avtalen. Vilkårene for å heve kjøp av reiser er imidlertid svært strenge, forklarer Wiik.