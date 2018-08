For tredje året på rad har Petter Northug fått problemer med kroppen på et kritisk tidspunkt i sesongoppkjøringen.

Både 2016 og 2017-sesongene ble spolert av skader og sykdom. Nå har 32-åringen igjen skapt overskrifter etter at han måtte ta en lengre treningspause på grunn av manglende energi.

Torsdag uttalte TV 2s langrennsekspert Petter Skinnstad at Northug bør innse at kroppen ikke lengre tåler samme treningsbelastning som da han var yngre. Hvis en ny sesong blir ødelagt mener Skinnstad at trønderen burde se til løpere som Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen, som endret treningsopplegget etter hvert som de ble eldre.

– Hvis Petter går på en skikkelig smell og ikke får gått skirenn, tror jeg han må ta flere måneder uten ordentlig trening for å få kroppen på rett kjøl igjen, sier Skinstad.

Tror Northug kan gi seg

Det er fremdeles usikkert om den ufrivillige treningspause får konsekvenser for Northug, men kamerat og lagkompis på sprintlandslaget, Emil Iversen, tror en karriere på toppnivå kan være over om sesongen ender i fiasko.

– Han har en god karriere, men det er klart, går han ikke verdenscup til vinteren gir han seg sikkert. Det er en viktig sesong for ham sånn sett, sier Iversen til TV 2.

– Det er en gåte

Tidligere denne uken kunne imidlertid sprintlandslagstreneren melde at Northug er på bedringens vei.

– Det har skjedd positive ting med kroppen til Petter de siste dagene, sier Arild Monsen i en pressemelding fra Skiforbundet.

Selv om Petter Northug er tilbake i normal trening har formsvikten skapt hodebry for landslagsledelsen.

– Vi har tatt blodprøver og har prøvd å finne ut hva som skjedde med Petter. Akkurat nå håper vi å få et svar i løpet av høsten, og skal gjøre fysiske tester senere i august, sier landslagssjef Vidar Løfshus til Adresseavisen.

– Vi har ingen forklaring. Det hele er en liten gåte, sier Løfshus.

Northug er tilbake på landslaget etter fem sesonger på privatlag. Sesongens store mål for trønderen er verdensmesterskapet som avholdes i Seefeld i februar 2019. Northug har ikke vunnet et VM-gull siden han nærmest gjorde storeslem i Falun for fire år siden. 32-åringen har til sammen vunnet 16 VM-medaljer.