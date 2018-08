Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) er igjen i hardt vær etter at AP satte organisasjonens oppdatering av den interne etikkoden i et kritisk lys.

Norges Fotballforbundet mener likevel at det er blitt gjennomført positive endringer i organisasjonen de siste årene.

– NFF er positive til det arbeidet som er gjort i FIFA i det siste for å bedre både saksgang og omdømme. Noe av det viktigste er at prosessene når det gjelder tildeling av mesterskap nå er både åpne, demokratiske og rettferdige. Det er kanskje det viktigste av alt. I tillegg overføres nå mer av ressursene i FIFA til de enkelte medlemsnasjoner i form av gode støtteordninger. Dette gjøres på en åpen, kontrollerbar og rettferdig måte, sier fotballpresident Terje Svendsen til TV 2.

– Når det er sagt, er det elementer i den reviderte Code of Ethics som kunne vært tydeligere og kanskje strengere. Jeg er enig i at korrupsjon burde vært nevnt spesifikt selv om det dekkes godt inn under artikkel 20. Foreldelsesfrister har en i de fleste regelverk, så kunne en gjerne diskutert om den burde vært lengre enn 10 år for eksempelvis kampfiksing, fortsetter han.

– Til å le av



I punkt 12.1 i den nye etikkoden står det: «Bestikkelser, misbruk av midler og manipulering av fotballkamper eller konkurranser kan ikke lenger bli straffet etter ti år.»

Det fikk TV 2-ekspert Mads Kaggestad til å reagere.

– Det virker som denne benådingen på ti år er til for å begrense avsløringen av gammel moro. Det kan være at ledelsen er klar over hvor mye galt som har blitt gjort at de rett og slett ønsker å skyve det unna. Regelen er nok til for å beskytte folk som har vært i organisasjonen lenge, saTV 2s ekspert Mads Kaggestad.

I tillegg mener kritikerne at FIFA har gjort det enklere å utestenge kritiske røster.

En lovendring er innført i etikkoden - ærekrenkelse. Under dette punktet kan FIFAs eget etikkutvalg føre bevisbyrden, uten at det ligger noe bestemt lovverk til grunn.

Hvis noen innad uttaler seg kritisk om FIFA, er det FIFA selv som bestemmer om vedkommende skal utestenges fra organisasjonen eller ikke.

– Det er nesten til å le av. Dette virker som et forsøk på å kneble folk i organisasjonen. Det innbyr ikke akkurat til åpenhet rundt hvordan FIFA skal utvikles og være i framtiden. Det er et regelsett som er full av motsigelser, sa Kaggestad.​

– Ikke for å hindre varsling



Fotballpresidenten mener imidlertid at kritikerne tolker regelverket feil.

– Formuleringen som går på ærekrenkelse har ingenting med hindring av varsling å gjøre. Det går på at et FIFA-medlem ikke skal kunne æreskjelle et annet FIFA-medlem under eksempelvis en kongress uten noen form for dokumentasjon. Kritikk og påstander som kan dokumenteres rammes selvsagt ikke av denne bestemmelsen, sier Svendsen.