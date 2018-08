Madonna fyller 60 år – her er skandalene vi aldri glemmer

Torsdag fyller Madonna 60 år, noe hun lenge har telt ned til på Instagram.

På selve dagen skriver hun at hun skal feire med kake, og hun passer på å minne fansen på å kalle henne ved sitt rette navn:

– I tilfelle dere glemte det, skriver hun til et bilde der hun holder opp et skilt med teksten «The Queen».

For hun kalles ofte dronningen av pop, og det med rette: Hun er artisten som har vunnet mest MTV-priser, hun er USAs nest mestselgende artist gjennom tidene (kun slått av 60-tallsstjerna Barbra Streiand). Hun hadde sitt gjennombrudd på 80-tallet, og siden den gang er låtene hennes blitt et allemannseie.

Men det er ikke bare musikken vi kjenner Madonna gjennom. Hun har fra første stund vært en kontroversiell kjendis, og her er fem skandaler vi ikke kommer til å glemme.

1. Da hun klinte til med både Britney Spears og Christina Aguilera på en kveld. Det var MTV VMA Awards i 2003, og under åpningsshowet ble det svært hot på scenen.

KLINTE TIL: Britney Spears og Madonna. Foto: AP

Britney Spears og Christina Aguilera fremførte en mix av «Like a Virgin» og «Hollywood» til ære for Madonnas åpning av showet i 1984, og endte opp med å få et kyss på munnen begge to.

2. Da hun hadde en video som ble sensurert fra flere amerikanske tv-kanaler. Flere ganger har Madonnas videoer blitt stoppet på grunn av det seksuelle innholdet. Men i motsetning til mange andre kontroversielle videoer fra superstjernen, var det ikke sex som ble problemet i musikkvideoen til What It Feels Like For A Girl.



Det var de voldelige bildene som fikk tv-kanalene til å sette en stopper for videoen. Både MTV og VH1 droppet videoen etter å kun ha spilt den et par ganger.

KONTROVERSIELL VIDEO: Madonna i musikkvideoen til What It Feels Like For A Girl. Foto: Skjermdump/Youtube

Videoen viser Madonna som kjører rundt i en gul bil, som kjører over menn og tenner på ting.

3. Da hun bannet en hel del på TV. Joda, banneord er ikke uvanlig på TV i våre dager. Men i et velkjent David Letterman-intervju i 1994 sa hun «fuck» hele 13 ganger i løpet av kort tid, og kalte Letterman «a sick fuck» (en syk faen) for å ta opp sex-livet hennes i talkshowet.

HOS LETTERMAN: Madonna sjokkerte både publikum og Letterman med banningen sin. Foto: Skjermdump/YouTube

Episoden gjorde at David Lettermans seertall hoppet til himmels.

4. Da hun nesten ble arrestert på scenen. Da hun var på turné i 1991, simulerte hun at hun masturberte på scenen i Toronto i Canada. Publikum ble så forskrekket av hendelsen at det nesten førte til at Madonna ble arrestert.