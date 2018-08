Nederlenderen var i en egen klasse i motbakkespurten på den 184 kilometer lange etappen fra Vadsø til Kirkenes.

– Han knuser konkurrentene!, utbrøt TV 2s kommentator Christian Paasche etter en overlegen seier opp den siste bakken i Kirkenes.

– Det føles godt. Det var en hard dag, med høy fart hele veien. Vi var her for etappeseier, og nå har vi klart det allerede. Vi gjorde en god jobb i dag, så får vi se hva de neste dagene bringer, sier Corendon-Circus-rytteren etter den imponerende seieren.

Israel Cycling Academy, med Sondre Holst Enger og August Jensen, hadde også håp om seier i dag. Slik ble det ikke. Holst Enger var ikke nådig med lagkameratene etter etappen.

– Det er helt katastrofe det som skjer i dag. Det skal ikke skje. De lagkameratene som var med i starten var ikke med i bruddet, så da måtte vi kjøre på for å ta dem igjen. Da ble det seigt, sier Holst Enger til TV 2.

Hvorfor klarer dere ikke å ha med noen i bruddet når så mange kommer med?

– De er ikke fokuserte nok, og er ikke med i bruddet. Det er kjipt. Jobben min var å få August frem i spurten, og da må jeg ofre meg for å ta igjen bruddet. Det er seieren vi sikter mot, og da må vi legge oss i front for å kjøre, sier Holst Enger, som varsler oppvask innad i laget.

– Det blir litt kjeft etterpå. Vi må stramme opp gutta og være mer fokusert. Nå er jeg litt forbanna egentlig. Vi skal være med å prege løpet og kjempe om seieren. Da kan vi ikke tulle sånn.

Hoelgaard beste norske

Markus Hoelgaard gjorde en god avslutning, men stivnet mot slutten. Hoelgaard ble beste norske som nummer fire.

– Det var blytungt. Jeg var ganske kjørt allerede i bunn av bakken, sier Hoelgaard til TV 2 etter målgang.

– Jeg hadde troen en periode, men visste at de kom fort bakfra. Det er litt bittert når det kunne vært bedre, men jeg er fornøyd med en fjerdeplass i dag, konkluderer Joker Icopal-rytteren.

Sergej Chernetski tok andreplassen, mens Benjamin Declercq ble nummer tre.

Åtte Tour de France-lag stilte til start i den sjette utgaven av Arctic Race.

Feltet sprengt av sidevind

​Det gikk flere bruddforsøk tidlig på etappen, men ingen fikk tilstrekkelig luke til hovedfeltet.

Med over 120 kilometer igjen til mål ble feltet sprengt av sidevind, og det dannet seg tre store grupper. Tetgruppen fikk raskt et forsprang på rundt ett minutt, mens de to andre gruppene ble samlet.

Hovedfeltet, med Israel Cycling Academy i spissen, holdt avstanden til utbrytergruppen stabil i en lang periode. Da det gjensto 34 kilometer var hele forspranget spist opp.

Skaarseth imponerte

​Dermed ble det støting fra front av utbrytergruppen. Sju ryttere fikk en luke til resten av feltet. Anders Skaarseth var blant rytterne i bruddet som imponerte, og sikret seg nok poeng til å ikle seg klatretrøyen før morgendagens etappe.

Skaarseth gjorde et tappert forsøk da han gikk alene i front, men måtte innse at han ble hentet inn da etappen skulle avsluttes med en 6,5 kilometer lang rundløype i Kirkenes.

Opp den siste bakken var ingen i nærheten av Van Der Poel, som dermed tar ledelsen i sammendraget.

Den kuperte etappen inneholdt tre innlagte spurter og fire kategoriserte stigninger.

Morgendagens etappe er 195 kilometer lang, og går fra Tana til Kjøllefjord. Den 2. etappen kan du følge på TV 2 og Sumo fra klokken 12 fredag.

