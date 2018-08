20-åringen vikarierte forsvar i Nacho Monreals fravær i serieåpningen mot Manchester City (0-2) i helgen, men hinket ut med skade etter 20 minutters spill etter en duell med Kyle Walker.

Torsdag opplyser Arsenal at spilleren har pådratt seg et brudd i beinet. Unggutten er satt ut av spill i opptil to måneder.

Dermed har Arsenal både Maitland-Niles, Sead Kolasinac, Carl Jenkinson og Laurent Koscielny på skadelisten.

Kolasinac, som pådro seg en kneskade i sesongoppkjøringen, kommer ikke tilbake på treningsfeltet før oktober. Samme tidsperspektiv er det på Jenkinson, som sliter med ankelen. Måneden etter er det planlagt at Koscielny, som sliter med akillesen, er tilbake i trening.

Lørdag kl. 18.30: Se Chelsea - Arsenal på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo

Den gode nyheten for Arsenals nye hovedtrener Unai Emery er at Monreal og Danny Welbeck er tilbake i full trening etter sine skader.

Og nettopp Welbeck er ifølge Emery et alternativ til å figurere på venstrebackplassen.

– Han er en av spillerne som kan spille i mange posisjoner. Høyreving, venstreving og i går jobbet vi med ham på venstreback. Og han gjorde det bra,

På fredagens pressekonferanse fortalte også Emery at han ikke ønsker å selge noen av spillerne sine.

– For meg er det klart. Vinduet er stengt og våre spillere vil bli værende hos oss.

