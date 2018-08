111 deltagere er meldt på til helgens VM. I finalene lørdag vil 30 dødsere kjempe om VM-tittelen.

Biloppretter Filip Julius Devor har vunnet VM tre ganger. I sommer har han ligget i hardtrening, og ved en anledning reiste han til Tjøme for å hoppe fra Røssesundbrua - som er 20 meter høy.

Se video av hoppet øverst

– Jeg hadde bestemt meg på forhånd og da jeg sto på toppen så rakk jeg ikke helt å tenke på om dette var smart eller ikke. Det gikk greit, men det blir vel første og siste gang.

– Hvorfor det?

– Jeg har hatt litt pusteproblemer i ettertid, så jeg skal til kiropraktor etterpå for å undersøke brystet mitt, sier den 22-årige biloppretteren.

Voksende idrett

Dødsing har sine røtter fra Frognerbadet i 1960-årene. Utøverne hopper fra 10 meter og skal gjøre kroppen sin så stor som mulig i lufta og lukke seg sammen så nær vannet som mulig. Sporten har hatt en formidabel vekst både i Norge og utlandet. Pål Righault i Norges Dødseforbund utdyper:

– Det begynte som en greie der man skulle tøffe seg for damene i Frognerbadet. Nå har vi 111 påmeldte i VM og hvert år ser vi utvikling i både sportslig kvalitet og interesse.

– Med tiden har flere stupere og snowboardere begynt å dødse. Hvert år har vi trodd vi har sett "alt". Men hvert år får vi se noe nytt – og hele tiden presses grensene.

Kniving om tittelen

​I fjor ble 17 år gamle Truls Torp verdensmester. Lørdag sendes VM på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo direkte fra 18.00. Devor er nervøs og vet ikke helt hva han skal gjøre for å vinne.

– Jeg merker at jeg blir kortpustet når jeg tenker på VM. Jeg pleier å bestemme meg på forhånd hva jeg skal gjøre, men med tusenvis av tilskuere i Frognerbadet som heier så kan det tenkes at jeg legger på en ekstra skru eller et annet element.

– Er det ikke vondt?

– Jo. Det er ikke noe godt, sier Devor lakonisk.