Diana Ousdal (36) fra Dimmelsvik i Hordaland skulle torsdag denne uken gjør klar barnas skolesekk for et nytt halvår på skolebenken.

Da hun åpnet sekkene fant hun selvsagt rester fra fjorårets skoleår.

– Noen ark, knekte blyanter, en kork fra skolemelken – og et eple.

Ble overrasket

Ousdals første tanke var at det måtte ligge en liten, hårete og brun skrott der.

Den gang ei.

– Jeg ble skikkelig overrasket. Eplet var helt normalt, og det var heller ikke noe rart på innsiden da vi delte det opp, sier hun til TV 2.

– Mannen min smakte på det, og det var helt vanlig. Konsistensen er helt fin. Fargen er litt falmet, men det er verken mykt eller råttent.

Etter to måneder i skolesekken, gjennom tidenes varmeste sommer, ble småbarnsmoren sjokkert over fruktens tilstand.

– Hva i alle dager blir utenlandsk frukt behandlet med ettersom frukten ikke råtner slik alt annet i naturen gjør? Og et klages over at McDonalds-burgere ikke råtner etter lang tid i kjøleskap ..., lurer hun.

Kan skyldes eplesorten

Fruktforsker og førsteamanuensis ved fakultetet for biovitenskap, Siv Fagertun Ramberg, forteller til TV 2 at det kan skyldes eplesorten, og at man må analysere de kjemiske stoffene før man kan si noe sikkert.

Eplet var verken mykt eller råttent etter over to måneder i en skolesekk. Foto: Privat.

– Utenlandsk frukt er behandlet på en annen måte enn den norske. I Norge har vi ikke lov til å tilsette kjemiske stoffer etter høsting. Det er andre bestemmelser i andre land som de må forholde seg til, forklarer hun.

– Veldig mye av dette kan skyldes eplesorten. Det finnes mer holdbare epler som tåler lagring mye lenger enn de norske. Det er grunnen til at verden produserer frukt og grønt som eksporteres til mange land. De er genetisk holdbare i seg selv.

Skjønner skepsisen

Ramberg forstår at man kan begynne å stusse etter så lang tid i en skolesekk.

– Kanskje sekken var lagt på et kaldt sted? Mye er genetisk og mye er årsaker vi som forbrukere ikke kjenner til. Det står jo ikke varedeklarasjon på frukten når vi kjøper den.

– Burde man unngå utenlandske epler?

– Til det motsatte er bevist må vi tro de ikke er behandlet med noe som ikke kan inntas. Jeg skjønner at man tenker det er skummelt, men man skal ikke med en gang tenke at det er noe som går ut over liv og helse. Det er spiselige produkter, avslutter fruktforskeren.