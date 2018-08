Støyen rundt Paul Pogba har langt fra gitt seg.

Engelske tabloider skriver torsdag at forholdet mellom manager José Mourinho og franskmannen nærmest skal ha brutt sammen. Både The Daily Mail, The Sun og The Mirror hevder at Pogba vil tvinge frem en overgang til Barcelona.

– Jeg skjønner at Manchester United-fansen ikke ønsker seg den type støy i starten av sesongen. Tre poeng mot Leicester på hjemmebane, Luke Shaws scoring og det sportslige burde vært fokuset, konstaterer TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

Bakgrunnen for det påståtte bråket er Pogbas uttalelser i media etter Leicester-kampen, der stjernen antyder at han blir bøtelagt dersom han sa hva han mente.

Hevder Mourinho er rasende

Ifølge The Sun skal Mourinho har blitt fly forbannet. Avisen hevder at Mourinho innkalte Pogba til sitt kontor, og forklarte at han ikke tolererte slike uttalelser. United-sjefen skal dessuten ha gitt Pogba grønt lys til å forlate klubben.

– Om du vil forlate Manchester igjen, så skal du bare be om en overgang, skal Mourinho ha sagt.

Pogba skal ha blitt like forbannet. Han skal ha svart til Mourinho: «vil du prate med meg igjen, så får du gå via min agent (Mino Raiola)».

Samtidig hevder The Daily Mail at Pogba – via sin agent – vil tvinge frem en overgang til Barcelona.

Overgangsvinduet i Premier League stengte torsdag forrige uke. I La Liga stenger overgangsvinduet først 31. august.

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg tror det kan stemme at forholdet mellom Mourinho og Pogba ikke er det beste for tiden.

– Basert på de ryktene som florerer i media så virker det som om forholdet mellom Mourinho og Pogba er veldig lite bra. Det er et eller annet som skurrer, sier hun.

– Pogba er smart nok til å vite hva han har satt igang

Eksperten mener Pogba må ta stor del av skylden for ryktene som har oppstått i media.

– En skulle nesten tro at Pogba som kaptein, og etter å ha scoret på straffe, vil stå frem som en ledertype i United. Isteden legger han spekulasjonene ikke døde i det hele tatt. Han fyrer opp i det, poengterer Finstad Berg, og legger til:

– Pogba er smart nok til å forstå det. Han skjønner hva han setter i gang. Agenten Raiola er kjent for å presse gjennom overganger, men her spekuleres det også i at det handler om at Pogba vil han en lønnsøkning siden Alexis Sánchez tjener mer. Det er klart at store lønnsforskjeller kan skape uro, mener eksperten.

Dersom bråket ender med at Pogba blir solgt til Barcelona, tror Berg Finstad at franskmannen ikke akkurat vil stå høyt i kurs hos Manchester United-fansen.

– Det vil forbli et uromoment siden overgangsvinduet i Spania fremdeles er åpent. Det er klart at Pogba vil bli enormt upopulær dersom han blir solgt etter at overgangsvinduet i England er stengt, minner eksperten om.

– Håper Mourinho gir oss sannheten

Det er ventet at José Mourinho vil adressere Pogba-ryktene på pressekonferansen før Brighton-kampen fredag. Mina Finstad Berg er spent på hva portugiseren vil si.

– Da får vi litt mer info om hva som er sannheten. Det er ikke alltid like lett å vite hva som er sant og hva som er spekulasjoner i engelske tabloider. Fra Mourinhos side er det viktig å få situasjonen oppklart. Det er ikke positivt for noen at det er usikkerhet rundt lagets stjernespiller, sier hun.