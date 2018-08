Ishockey-legenden som skal redde Stjernen

Da Stjernen Ishockey var på fisketur etter ny trener før den kommende sesongen, var det få som så for seg at fangsten skulle bli så enorm.

Bengt-Åke Gustafsson er et velkjent navn i hockeyverdenen. Svensken spilte ikke mindre enn 629 kamper i NHL på 80-tallet, flesteparten av dem for Washington Capitals, og han står notert med 555 målpoeng fra verdens beste hockeyliga.

Mannen som har målt hockeykrefter med stjerner som blant annet Wayne Gretzky, har skrevet under på en to-års-kontrakt med klubben fra plankebyen.

– Jeg kjente at jeg var klar for noe helt nytt, og jeg liker litt utfordringer på mine eldre dager. Å komme til Norge og ta på seg en slik oppgave føltes riktig, sier Gustafsson til TV 2.

Hall of fame

60-åringen kan ikke bare se tilbake på en fantastisk karrière som spiller. Også som trener har svensken en stor stjerne internasjonalt, men kanskje spesielt i hjemlandet.

Som sjef for Tre Kronor har svensken VM-gull og OL-gull i 2006 under beltet. Han er dessuten den første treneren gjennom tidene som har tatt både VM- og OL-gull samme år.

Han har selv representert landslaget ved 117 anledninger som spiller, og fikk med seg blant annet to VM-gull, ett sølv og en bronse på veien.

For hans prestasjoner både som spiller og trener, har han rettmessig fått en plass på både den svenske og den internasjonale ishockeys hall of fame.

Kjenner ikke Get-ligaen

På tross av hans meritter, må han bruke tid på å bli kjent med den norske ligaen, før han vet hva den naturlige målsettingen til Stjernen bør være.

– Jeg har nettopp kommet hit, og jeg må innrømme at jeg ikke har fulgt den norske ligaen så veldig nøye oppigjennom. Så jeg må bruke litt tid på å bli kjent med mitt eget lag, de andre lagene og ligaen generelt før jeg vet hvor vi bør ligge, sier han og legger til:

– Jeg vet hvordan det endte med Stjernen i fjor, og hvordan det har vært de siste sesongene, så forhåpentligvis vil vi ta et stort steg allerede i år og enda et neste år. Men vi skal ikke tro at vi blir et topplag med en gang bare fordi jeg er her. Dette er et prosjekt.

Gustafsson forteller at han foreløpig er imponert over nivået på Stjernen-spillerne, og trekker spesielt frem at tempoet er overraskende bra. Det eneste han umiddelbart vil sette fingeren på er at spillerne ofte gjør det litt for vanskelig for seg selv ved å prøve å være kreative over evne. Jobben hans blir å få dem til å gjøre ting enklere.