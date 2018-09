Ken-Michael (28) tok sitt eget liv – nå kjemper mamma Lill Torill for at flere skal få hjelp

Enkelte får for eksempel tilbud om å snakke med terapeut en gang i uka, men ifølge Storaas er det ikke det det er mest behov for. I stedet er det essensielt at de som har avsluttet rusbehandling kan være med på aktiviteter for å øve på å være sammen med andre mennesker.

Daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Jon Storaas. Foto: RIO

– Man må gjøre dette i trygge rammer. Det hjelper ikke å bare tilby ulike aktiviteter, for folk har så dårlig selvbilde at de ikke tør å gå inn i tilbudene. Det er en myte at samfunnet stenger dem ute, for sannheten er at det er de som stenger seg selv ute, sier Storaas.

Ønsker mer handling

I Kristiansand er det startet et rehabiliteringstilbud kalt RIO ReStart, som er «for de som har gjennomført rusbehandling eller soning, og som ønsker rusfrihet, arbeid og et verdig liv». Ifølge Storaas klarer nærmere 90 prosent av de som er med i tilbudet å komme tilbake i jobb.

– Tidligere rusavhengige jobber med ulike aktiviteter, som for eksempel å klippe sauer, eller andre ting de i utgangspunktet ikke kan. Det gir en mestringsfølelse, som igjen gjør at de tør å gå inn i arbeidslivet, sier den daglige lederen.

Storaas trekker også frem gatefotballen, som blant annet drives av Eliteserie- og OBOS-ligaklubber, som noe svært vellykket.

Han mener et av de største problemene i rusomsorgen er et vanskelig samarbeidsklima mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten, og at dette samarbeider ikke skjer på pasientens premisser.

– De får ikke lov til å mene noe, og blir umyndiggjort som fagpersoner. Rusavhengige trenger at de samarbeider med hverandre.

Storaas sier det har kommet mange fine ord fra regjeringen og helseminister Bent Høie om hva som må til, men at det likevel ikke virker som det skjer noen forandring.

– De sier ja og ha, men så det skjer det ingenting.

Vedtok syv punkter

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland sitter i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Han sier det Lill Torills familie opplevde er et tragisk eksempel på hvordan det kan gå ved manglende oppfølging etter rusbehandling.

– Det er en utfordring at oppfølgingen i etterkant av rusbehandling ikke er god nok. Vi vet at veldig mange av de som behandles for rusavhengighet også tidligere har vært inne til behandling. Selv om en del opplever å lykkes med rusbehandlingen, kommer de gjerne ut i samfunnet til ingenting, sier Mørland.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, som sitter i Storitngets helse- og omsorgskomite. Foto: Stortinget

Ifølge stortingsrepresentanten fører dette til at folk kommer inn i en ond sirkel, der mange sprekker og må tilbake i nytt behandlingsopphold. Tidligere i år leverte en samlet opposisjon et representantforslag for å sikre god oppfølging av rusmisbrukere, som under Stortingets behandling resulterte i flertall for syv ulike punkter.

– Vi mener det er helt sentralt at behandlingsinstitusjoner skal få et tydeligere ansvar for samarbeid med hjemkommunen. Det må utarbeides en individuell plan, som er forpliktende før utskrivning og som har tilbakeføring til samfunnet som mål, gjennom aktiviteter som arbeid eller utdanning.

– Kan bli dyrt for samfunnet på sikt

Arbeiderpartiet ønsker at de personene som rusavhengige har vært i behandling hos skal følge med videre i arbeidet som skal gjøres i hjemkommunen. Det at noen man kjenner fortsatt skal være til stede, mener Mørland vil gi en trygghet som kan bidra til å hindre at folk faller mellom to stoler.

– Det er viktig at pasienter er med i aktiviteter fra dagen de skrives ut. Det er for mange som verken har bolig, aktiviteter eller nettverk på plass når de blir utskrevet fra en behandlingsinstitusjon.

Mørland sier det egentlig bør være grunnlag for en tverrpolitisk tilnærming til ruspolitikken, men at det handler om ressurser til behandlingen.

– Vi har lagt frem budsjetter som styrker kommunene, fordi vi opplever at de ofte mangler ressursene som skal til. Dersom man ikke bruker ressurser på god oppfølging av personer etter rusbehandling, kan det på sikt bli dyrt for samfunnet, og vanskelig å lykkes for de som får behandling, sier stortingsrepresentanten.

– Har prioritert rusfeltet fra første dag

Helseminister Bent Høie (H) er fullt klar over at den tøffeste jobben for mange begynner når rusbehandlingen er over. Derfor er bedre oppfølging og ettervern ifølge statsråden et sentralt tema i opptrappingsplanen for rusfeltet.

– Gjennom opptrappingsplanen bruker vi 2,4 milliarder frem til 2020 på å styrke rusfeltet, blant annet når det gjelder tettere oppfølging etter behandling, sier Høie til TV 2.

Han er også tydelig på at samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er viktig for at personer som har vært i rusbehandling får god oppfølging, og derfor er det et krav om at helseforetakene og kommunene utarbeider samarbeidsavtaler.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Det skal bidra til helhetlig og sammenhengende helsetjenester for rusavhengige. Vi innfører også betalingsplikt for kommuner som ikke har et nødvendig og forsvarlig tjenestetilbud klart til pasienter som skrives ut fra rusbehandlingsinstitusjonene.

– Hvordan skal regjeringen gjennomføre vedtaket om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling?

– Regjeringen har prioritert rusfeltet fra første dag med systematisk satsing på øke kapasiteten og kompetansen i tjenestene til mennesker med rusavhengighet. Utover det arbeidet som allerede gjøres vil vi komme tilbake til hvordan dette vedtaket skal følges opp, blant annet gjennom forslag til budsjett for 2019.

Uenig i at det skjer lite

Jon Storaas i RIO mener regjeringen sier mye bra, men at det skjer lite. Helseministeren sier organisasjonene som jobber med rus hjelper departementet med å se områder hvor det er svakheter og behov for økt innsats, og mener de er svært viktige samarbeidspartnere for regjeringen.

– Men jeg er ikke enig at det skjer lite på rusfeltet. Det har vært en betydelig vekst i antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid de siste årene, som blant annet følger av opptrappingsplanen for rusfeltet.

Statsråden sier også at antall tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam der både kommunene og spesialisthelsetjenesten går sammen om tjenestetilbudet til brukere med psykiske lidelser- og rusproblemer, er økende.

– En brukerundersøkelse som er gjennomført i forbindelse opptrappingsplanen viser at over halvparten svarte at de var tilfredse med de kommunale tjenestene de mottok. Samtidig er det fremdeles utfordringer som må løses.

Høie oppsummerer med å understreke at Høyres er tydelige på at de vil følge opp opptrappingsplanen for rusfeltet og styrke oppfølging etter behandling. I tillegg kommer implementering av pakkeforløpene på rusfeltet og ny overdosestrategi.

– Vi vil også inkludere flere legemidler og sørge for økt valgfrihet i LAR, samt gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling innenfor LAR. Vi styrker også innsatsen mot overdosedødsfall blant annet ved at det i brukerrom åpnes for å injisere flere stoffer som gir risiko for overdosedødsfall.