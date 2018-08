BMW mest solgte modell gjennom tidene, 3-serie, er i ferd med å fornyes. Og i kjølvannet av den – kommer også nye varianter av 4-serie.

Det er altså en rekke spennende nye modeller på gang fra BMW.

Akkurat nå gjennomføres de siste testene av den nye modellen. Og siden dette tradisjonelt har vært en av de mest kjøreglade bilene i sitt segment, overlates ingenting til tilfeldighetene. For å sikre seg at den kan kjøres slik kravstore BMW-eiere forventer, blir den satt på prøve på verdens mest krevende racerbane: Nürburgring.

Det grønne helvete, som er kallenavnet på bane, gir mulighet for å sette den helt nye plattformen og understellet på skikkelig prøve.

Perfekt vektfordeling

Første generasjon av 3-serie ble lansert tilbake i 1975. Den kommende modellen er syvende generasjon.

I typisk BMW-manér er vektfordelingen balansert 50:50 mellom for- og bakakselen.

Sammenlignet med forrige generasjon, er vekten redusert med opptil 55 kg, tyngdepunktet senket med omtrent 10 mm og sporvidden økt. Alt dette er tydelige tegn på at sportslighet og kjøreglede er høyt prioritert i den kommende modellen.

BMW har frigitt bilder av bilen med kamuflasje. Om ikke så lenge får vi se den uten ...

Mer komfort – mer kjøreglede

Et nytt understell med et innovativt dempersystem er en del av grunnkonstruksjonen til den helt nye generasjonen BMW 3-serie. Det variable systemet vil bidra til at vibrasjoner som dukker opp når bilen kompenserer for ujevnheter, blir nøytralisert og jevnet ut bedre enn noen gang.

Det nye dempersystemet har gitt utviklerne utallige valgmuligheter for å optimalisere kjørekomforten.

Et nytt sportsunderstell vil også by på nye, særegne egenskaper.

Nye motorer

En av nyhetene under panseret, blir en solid oppdatert 4-sylindret bensinmotor. Faktisk blir det den kraftigste 4-sylindrede motoren som noen gang er brukt i en produksjonsmodell fra BMW.

Til tross for den økte effekten, er drivstofforbruket redusert med omtrent fem prosent, hvorav den videreutviklede 8-trinns automatgirkassen (Steptronic) er en sentral brikke.

NYe 3-serie blir naturligvis noe større enn dagens modell. Så dette blir en fullverdig familiebil.

Hybrider

De gode nyhetene for Norge, er at det kommer to ladbare hybrider. De skal i følge ryktene hete 325e og 330e. Førstnevnte vil få rundt 230 hk – mens det blir 280 hk i den andre.

Begge får ventelig firehjulsdrift og en elektrisk rekkevidde på rundt 50 kilometer, målt etter den nye WLTP-standarden. Dagens ladbare 3-serie er kun tilgjengelig som sedan.

Det ventes at nye 3-serie vil avdukes for første gang under bilmessen i Paris til høsten, og at den kommer på markedet i mars 2019.

BMW har ingen planer om å revolusjonere designet på 3-serie. Her tar man forsiktige grep ...

