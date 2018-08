Wanty-rytteren ble under lagpresentasjonen i Kirkenes onsdag kveld klappet opp på scenen som en av de store favorittene til å vinne firedagersrittet i Finnmark sammenlagt. Han er nemlig stinn av selvtillit etter etappeseieren i Tour de Wallonie i Belgia for to uker siden.

– Seier er det viktigste i sykkelsporten. Jeg fikk en i fjor og har en i år. Kanskje tar jeg min andre for sesongen her oppe. Det betyr mye for selvtilliten og for sesongen, forteller hordalendingen.

– Veldig skuffet

Hans store sesongmål var å få sykle Tour de France. Der ble han vraket, til stor overraskelse for ham selv om omgivelsene.

– Jeg var veldig skuffet. Det gikk en f… i meg, forteller han.

– Seieren i Belgia viste at jeg kanskje hadde fortjent en plass. Det skjønte nok de (ledelsen også), men uttaket ble gjort før den etappeseieren. Jeg fikk uansett vist god form og at jeg kanskje skulle vært i Frankrike, mener Eiking.

– Så neste år våger de ikke å vrake deg?

– Hvis Wanty er med, så tror jeg ikke de tør noe annet, svarer han og ler.

Åtte Tour de France-lag til start

​Til start i Arctic Race, som torsdag åpner med en etappe fra Vadsø til Kirkenes, stiller åtte Tour de France-lag. Der skal han blant annet måle krefter mot ryttere som Jakob Fuglsang (Astana) og Damiano Caruso (BMC).

– Hva synes du om å bli nevnt som en av favorittene?

– Det er veldig, veldig..., svarer Eiking og nøler.

– Fortjent?

– Ja, fortjent, sier han og ler.

– Det blir selvsagt veldig tøft. Det er mange sterke navn og startstreken. Det blir ikke lett å vinne, men jeg skal prøve.

Se første etappe på TV 2 kl 13.