Man hører ofte om rekordraske hat trick. Som Sadio Manés smått utrolige tre mål på to minutter og 53 sekunder for Southampton mot Aston Villa i 2015.

Dette skal handle om en trippel helt i den andre enden av skalaen. For da Valuen 2-spiller Thomas Hansson satte sin andre scoring for kvelden borte mot Tasta 2 (6. divisjon avdeling 3) onsdag, sørget han for noe som må være nær verdensrekord.

Da var det nemlig hele 59 dager siden han scoret for første gang mot samme lag. Underveis i den opprinnelige kampen, på stillingen 2-0 til Vaulen, fikk en av deres egne spillere et illebefinnende som sørget for stopp. Hendelsen var så alvorlig at spilleren ble fraktet til sykehuset, og det ble bestemt at kampen ikke skulle opptas. Dermed måtte det avtales nytt tidspunkt for å fullføre de siste 35 minuttene av oppgjøret. På grunn ferieavvikling ble det ikke aktuelt før nå, 59 dager senere.

Med en scoring i boks allerede, var motivasjonen på topp for minst én spiller.

– Det lå i tankene hele veien at det kunne bli en historisk kveld, sier Hansson selv.

Ingen tilfeldighet

Og for resten av laget ble det tydelig at de hadde med seg en spiller som gikk med en idé om å gjøre noe spesielt.

– Han er med i lagledelsen og satte seg selv opp som spiss, noe han ikke pleier å spille, så det var åpenbart at han hadde noen planer, forteller trener Simon Sakkestad.

– Vanligvis spiller jeg sentral midtbane, men det var jeg som skulle sette opp laget og da ble det en litt mer offensiv posisjon denne gang, forklarer Hansson.

Sørlendingen beskriver den første scoringen (hans andre i kampen totalt) som kveldens høydepunkt. Et kjempetreff opp i krysset, som det beklageligvis ikke eksisterer video av.

– Da øynet vi muligheten for en rekord. Resten av kampen handlet alt om å få ballen til Thomas, sier Sakkestad.

Det historiske øyeblikket var av det mer ordinære slaget.

– Til slutt kom det et innlegg fra høyrekanten som jeg plasserte kontrollert ned i hjørnet, forteller en tydelig fornøyd hat trick-helt.

Guinness rekordbok neste?

Dermed var hat tricket et faktum. Selv det store internett er sparsomme med historier om lignende hendelser. Derfor tar vi inntil videre sjansen på å kalle dette en verdensrekord - men helt sikre kan man ikke være.

– Vil dere nå søke om å havne i Guinness rekordbok?

– Vi må jo sondere mulighetene for dette, men samtidig er vi litt redd for å få primadonnaer på laget, så effekten blir kanskje ikke den vi ønsker, spøker trener Sakkestad.