Silje (45) ble hele Norges firlingmamma – slik går det med familien i dag

Tidsklemme

Hun forteller videre at det går med mye mer tid ettersom det blir «dobbelt opp» med foreldremøter og tilstelninger i de to ulike klassene. I tillegg kommer de hjem med ulike lekser, noe som tar mye tid å følge opp.

På toppen av dette kommer den berømte tidsklemmen og tidspress i hverdagen.

– Det blir en unge her og en unge der ... Så skal de på aktiviteter, for det er jo selvfølgelig viktig. Tidligere har de gått på SFO som varer frem til 16.30, og så starter de gjerne på fritidsaktivitet kl 17.15. Det krever 100 prosent og det vil jeg gi, men selv det er ikke alltid nok. Det blir flere foreldremøter og andre møter med skolen med flere ulike lærere. Jeg føler av og til at jeg kommer til kort uansett hvor jeg befinner meg, sier Silje.

Oransje belte

Siden TV-seerne sist møtte familien, har alle fem har funnet en stor, felles glede i å trene kampsporten Aikido. I tillegg går det mye tid med på å gå tur med hundene på Borestranden.

ORANSJE BELTE: Aikido-matten har blitt et viktig sted for familien. Foto: Privat

– Siden dere i TV 2 var her og fulgte dem, så har de begynt begynt å trene Aikido, der de har oransje belte. De er kjempeflinke til det. Det er ingen tvang. Det hender at en og annen vil ikke trene, men da får de lov til å se på. Det er fantastisk filosofi. Jeg har blitt hjelpetrener og er med på matten og får rørt på meg jeg også, slik at jeg også får løst inn litt trening selv innimellom.

Hun forteller at jentene leker sammen og krangler akkurat som andre barn. Hun understreker at de fire er svært ulike på mange områder til tross for at de er født på samme dag.

– De veldig er veldig normale søsken. Selvfølgelig så krangler de, men de er veldig heldige: Ryker de uklar med den ene, så har de den andre. De vil ikke alltid de samme tingene. De er så forskjellige, men det gjør at de utfyller hverandre, og kan hjelpe hverandre og dra nytte av hverandres sterke sider.

– Se, nå er vi tvillinger!

Hun forteller at jentene gjerne vil gå med ulike klær på skolen for å forme sin egen identitet, men at de noen ganger kler seg likt når de et hjemme.

MØTTE IDOLET: Familien var i Dyreparken i sommer og jentene fikk møte idolet Janne Formoe før en av Sabeltann-forestillingene. Foto: Privat

– De vil gå med ulike klær, slik at de ikke alltid blir sett på og omtalt som «firlingene». De vil jo ha sin egen identitet. De som kaller dem for «firlingene», mener nok ikke noe slemt de som sier det, men de er ikke klar over at det kan oppfattes sårt.

– Når de er hjemme så har de ofte like klær, og det er egentlig veldig greit for meg, for da ser jeg alltid hvor de er. Ofte kan jeg kjøpe tre for to-tilbud slik at de får like klær, men de trenger ikke gå med de samtidig. Av og til kler de seg helt likt og kommer ned to og to og sier «se, nå er vi tvillinger, vi har kledd oss helt likt». Det er så søtt, ler Silje.

​Tøft økonomisk

Som alenemor til fire tiåringer må hun følge et stamt budsjett for å få endene til å møtes. Hun forteller at «tre for to»-tilbud på klær og at hun arver mye klær fra en god venninne av familien.

– Det er dyrere og dyrere når de blir eldre. De trenger flere ting og de trenger annerledes ting. De trenger dyrere ting. I dag er jeg glad for at de får laptop fra skolen. Det er et stort pluss for meg som forelder. I fjor fikk de hver sin PC av meg. Det var nesten umenneskelig økonomisk, men vi fikk det til, sier hun.

UTE PÅ TUR: Bildet fra 2012 viser Silje på tur i nabolaget. Foto: Steinar Figved / TV 2

I tillegg har jentene hver sin telefon slik at hun har mulighet til å få kontakt med dem om uforutsette ting skulle skje.

Samtidig har Silje blitt en «ekspert» på å holde matbudsjettet nede, og røper sine beste triks for å holde husholdningsutgiftene så lave som mulig.

– Vi gjør kjekke ting ut av ingenting i matveien. Vi har ofte risgrøt hver lørdag. Plutselig blir den gul til påske, eller lilla til Halloween. Det er stas. Vi har ofte grov pizza. Jeg kjøper veldig ofte varer som går ut på dato om to dager, som gjerne er på halv pris. Det går an å gjøre mye kjekt med en pizzadeig. Vi har laget pizzahunder for eksempel. Vi gjør det til aktivitet. Jeg har blitt en racer på å gå på tilbud, og hive i frysen. Det samme med tørrvarer og sesongvarer som kan oppbevares lenge. Julevarer er jo like gode selv om det ikke er jul lenger, fastslår hun.

FULLT HUS: Silje og jentene har to hunder i huset, som de går mye tur med. De to hundene i bånd er familiens hunder Enya 4 år og Kiara 2 år. Foto: Privat

Falt på skøytebanen

I dokumentaren kommer det frem at Silje har et sterkt ønske om å komme seg ut i jobb. Hun forteller nå at hun var godt i gang med den prosessen da hun ble utsatt for et ulykksalig uhell da hun falt på skøytebanen. Dette har forårsaket flere helseplager som har hindret henne fra å komme seg ut i arbeidslivet.

Hun går nå på Arbeids-avklaringspenger, men har fortsatt en drøm om å kunne begynne å jobbe igjen når formen blir bedre.

– Jeg er bare 45 år og livet er bare så vidt begynt. Jeg er ikke i arbeid nå, men jeg har ikke gitt opp, jeg tror det kan snu. Men sånn det er så så blir jeg veldig fort sliten dessverre, sier alenemoren.

Hun har imidlertid en fulltidsjobb og vel så det på hjemmebane, og føler seg svært privilegert som får tilbringe så mye tid sammen med barna.

Hun har derfor følgende råd til andre foreldre:

– Dere må tilbringe så mye tid som kan med barnet ditt. De er bare barn en kort stund og det er den mest dyrebare tiden man kan ha. Vær sammen med dem, snakk med dem og lytt til dem. Da får du en rik hverdag. Mange kan bli overrasket når den tiden plutselig er forbi, avslutter firebarnsmoren.