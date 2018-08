Mathisen: – Brann skal kjempe om gull

– Brann-trener Lars Arne Nilsen snakker om at «Nå skal vi kjempe om medalje», det er jo ikke dét de skal kjempe om. Medalje tar de uansett. De skal kjempe om gull!

Det er den klare meldingen fra TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter onsdagens hektiske overgangsinnspurt i norsk fotball.

– Det som skjedde i går var et kraftig signal fra Lars Arne Nilsen, Rune Soltvedt (sportssjef jour. anm.) og resten av Brann-leiren; vi er klare for fight hele veien inn om gull!

– Viser det styrke det Brann gjør, eller er det litt panikk?

– Jeg synes det viser styrke. Det er ikke så lett å finne en spiss som du vet vil lever i Eliteserien. Bamba har fart og ferdigheter til å gjøre ting på egenhånd. Brann vet at de allerede har et veldig solid defensivt lag. Eggen Rismark inn også gjør at for eksempel Acosta kan brukes på midtbanen de kampene de trenger mer fysikk der. Så de signeringene Brann gjorde i går bærer ikke preg av panikk.

– Endelig forstod bergenserene at de kan vinne gull, sier sørlendingen.

Start med viktige signeringer

​Også Start brukte mye penger på overgangsvinduets siste dag.

– Starts nye superspiss Adeleke Akinyemi koster oppimot 10 millioner. Han landet på Kjevik lufthavn klokken 23.00 i går kveld også var det et race å få papirene i orden. Han blir spennende.

– Han er veldig ung, men har bra fart og ferdigheter som gjør at han kan gjøre ting på egenhånd. Det trenger dette Start-laget. Han har vist at han er en bra og smart avslutter. For Start, som egentlig har manglet en spiss, er det en kjempesignering. En stor og viktig signering for et lag i nedrykkssumpa, sier TV 2-eksperten.

Torsdag ble det også kjent at Start også har hentet ghanesiske Ibrahim Mensah fra den slovakiske klubben NK Aluminij.

Molde får også godkjent

​Mathisen trekker også frem Molde som en klubb som har gjennomført et bra vindu, selv om det ikke ble noen signeringer på onsdag.

– Molde har også gjort et godt vindu. De klarte å beholde Braut Håland og fikk Magnus Wolff Eikrem hjem igjen. Han kommer til å bli en veldig viktig bidragsyter. De kan være med å kjempe om medalje, kanskje gull, men jeg tror først og fremst det vil stå mellom Brann og Rosenborg.