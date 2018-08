Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium

Her får du tilgang!

I fjor fikk Bedale AFC, på nivå 11 i det engelske seriesystemet, den lokale pølsefabrikken Heck som sponsor. Da fikk de noen drakter inspirert av sponsoren. Trøya var dekket av pølser, mens shortsen var rosa.

– Fjorårets drakter ble kåret til tidenes sjuende styggeste drakt. Vi følte vi kunne gjøre det bedre enn sjuende plass, vi måtte komme i hvert fall opp i topp tre, sier AFC Bedales styreformann Martyn Coombs.

Så årets drakter består av en gigantisk grillpølse, som går fra halsen, ned til bunnen av shortsen. Rundt pølsa er det et pølsebrød, og på pølsa er det ketchup på sennep. Bakpå er numrene laget av pølsesnabber, med påskriften «You´ll never pork alone» over.

Se TV 2s innslag fra Bedale i videovinduet øverst!

Og nå er Bedale der de ønsker å være:

STYGGERE BLIR DET IKKE: Bedales drakter har ingen over seg på rangstigen når det gjelder stygge fotballdrakter i verden. FOTO: Thomas Aune/TV 2

– På et nettsted som heter onefootball, er draktene blitt kåret til tidenes styggeste. Vi er henrykte, sier Coombs.

Men den er ikke bare stygg heller. Spillerne forteller at drakta er god å spille i, at den gjør at det er lett å se medspillere i pressede situasjoner, og at den ofte gjør at motstanderen blir distrahert.

Søker motstander med stygg drakt

​Til nå har det kanskje ikke vært et stort miljø for lag med stygge drakter, men det prøver Bedale å gjøre noe med nå. Nå søker de etter andre lag i Europa som har like stygge drakter som dem, så de kan møtes i en treningskamp mot slutten av sesongen.

– Så hvis det er noen lag i Norge med like ille drakter som oss, så vil vi vite om dem. Og hvis det er amatørlag, vil vi komme over og spille mot dem.

– Kan det være noen med like stygge drakter som dere?

– Det tviler jeg på, for våre drakter er verst. Men hvis noen har tidenes nest styggeste drakter, så duger det. Vi spiller mot dem, sier styreformannen.

Støtter kreftsaken

Fjorårets drakter ble utsolgt fort, og nå selger også årets drakt veldig godt. Det fører også til at penger går til kreftsaken.

– 25 prosent av salgsprisen går til å bekjempe prostatakreft. Vi mistet en veldig god venn, Steve Garbett, til kreft i september 2014, så sønnen hans ønsket å samle inn penger i hans minne. Så det er en alvorlig side ved denne pølseskjorta, og det er å skaffe oppmerksomhet rundt prostatakreft. For et menneske dør hvert 45. minutt av denne forferdelige sykdommen, forteller Coombs.

Ekstern nettside:

FRA SLIK ... TIL SLIK: Sponsoren Heck er ikke nødvendigvis det mest iøyenfallende på Bedales drakter. Foto: Pål Schaatun/TV 2

​

​