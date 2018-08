– Vi fikk oversendt saken i ferien, det dreier seg om et omfattende materiale og jeg startet arbeidet denne uken. Jeg kan derfor ikke si om når vi vil avgjøre om det blir tatt ut tiltale, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til TV2.

Ville avgi ny forklaring

Før ferien ba den siktede selv om å få forklare seg ytterligere for politiet, og viste da til at han under avhørene som ble gjennomført mens han satt varetektsfengslet ikke hadde tilgang på egne notater og kalender. Hans advokat Ulf E. Hansen forteller til TV 2 at dette avhøret ikke er gjennomført.

Troms Politidistrikt har altså på tross av dette oversendt saken til statsadvokaten, men det betyr ikke at forhold som kan belyse saken ytterligere ikke vil bli tatt hensyn til i den videre prosess. Om det det skulle framkomme opplysninger av betydning vil den kunne bli sendt tilbake til politiet for ytterligere etterforskning.

Ble pågrepet 3.januar i år

Samfunnstoppen ble pågrepet av politiet 3.januar, og varetektsfengslet i en uke, siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Politiet ble koblet inn etter at en mann i 20-åringene hadde varslet om dette. Siktelsen bygget på både den gamle og den nye straffelov, altså for forhold både før og etter 2015. Hans advokat Ulf E. Hansen sa da at hans klient ikke erkjente noe kjennskap til de forhold som var beskrevet i siktelsen.

11.januar ble han varetektsfengslet i nye fire uker, og siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede. 8.februar ble han løslatt etter at politiet vurderte faren for bevisforspillelse som så begrenset at ytterligere varetektsfengsling ikke var nødvendig.