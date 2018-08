Rockbjørnen er Sveriges eldste og største musikkpris. Siden 1979 har den årlig blitt delt ut til artister som fansen har stemt frem som sine favoritter.

Mens Zara Larsson og Benjamin Ingrosso stakk av med prisen for beste kvinnelige- og mannlige artist, var det Aviciis «Without You» som vant «Årets svenske låt».

Avicii, hvis egentlig navn er Tim Bergling, ble funnet død på et hotellrom i Oman 20. april i år. Artisten var elsket av en hel verden og ble bare 28 år gammel.

Tok imot pris på vegne av sønnen

På scenen i går var det Klas Bergling, Aviciis far, som tok imot sønnens pris.

I en rørende tale takket han alle som hadde stemt frem sangen, skriver svenske Aftonbladet.

– Jeg er glad jeg hadde muligheten til å komme hit i kveld for å takke for denne fine prisen for Tim og Sandro, og alle som stemte frem «Without You», som er en fin sang, sa Bergling, og fortsatte:

– Men også fremfor alt å takke for alle de fine og fantastiske hyllestene som Tim og hans musikk har fått. Fra hans fans og alle øvrige – det har kommet fra kirker, skoleklasser, festivaler og mange andre. Det har nesten vært uforståelig og det varmer alle i familiens hjerter i denne vanskelig perioden. Takk til alle, sa han fra scenen.

– Tim skulle vært der

Sandro Cavazza, som synger i «Without You», sto også på scenen sammen med Bergling.

– Wow. Hør her, jeg vil bare så tusen takk til alle som har hørt på denne låten som vi skrev på en turnébuss mellom Gran Canyon og Miami. Så vil jeg også takke Tim, for at du tok med oss alle på den sinnssyke reisen. Takk for alt, sa artisten.

Etter prisutdelingen sa Cavazza til Aftonbladet at det både var fint og vemodig å ta imot prisen.

– Det skulle ikke bare vært meg og Tims far som sto på scenen. Tim skulle vært der.