Hyttenaboer mislikte at Ingrid Cecilie Sødal (32) heiste regnbueflagget på hytta på Skarpøya i Søgne.

«Flagget skjemmer ut og stempler hele øya», sa naboene til Søgne og Songdalen Budstikke.

– Viktig for oss

Ingrid Cecilie Sødal sier til TV 2 at hun ble overrasket da lokalavisen kontaktet henne om saken og fortalte henne om reaksjonene på flagget.

De som kontaktet lokalavisen mente at det var flaut å se regnbueflagget vaie på øya – da rutebåten med turister kjørte forbi hver dag.

– Jeg har flagget noen år fordi det har vært viktig for meg å fremme mangfoldet, å jobbe for likestilling og det å ta et synlig standpunkt i denne saken. En ting er hva vi gjør hjemme, men dette er vårt fristed og det er viktig for oss å symbolisere mangfoldet. Vi har ingen agenda, og det er ikke ment som noen protest. Mangfoldet må også få plass på Skarpøya, hvor vi slapper av og har det godt, sier Sødal.

TV 2 har vært i kontakt med naboene, som ikke ønsker å utdype kritikken ytterligere.

Flagget til topps

Saken har vekket stor oppmerksomhet på Sørlandet. Kenneth Røynås, direktør ved Clarion Hotel Ernst i Kristiansand, tok affære da han leste om saken i Fædrelandsvennen.

STOLT SPONSOR: Hotelldirektør Kenneth Røynås heiste regnbueflagget straks han ble oppmerksom på saken. Foto: Privat

Han hadde planlagt å heise regnbueflagget ved hotellet i forbindelse med Skeive Sørlandsdager, som starter 21. august. Men allerede onsdag var flagget på plass.

– Skeive Sørlandsdager begynner i Kristiansand tirsdag. Vi i Nordic Choice er stolt sponsor av arrangementet. Jeg hadde ikke tenkt å heise flagget før på tirsdag, men da jeg leste dette, så måtte det bare opp, sier Røynås til TV 2.

Regnbueflagget symboliserer fellesskap og frihet til å definere egen identitet, kjærlighet og seksualitet.

– Folk må få lov til å være den de er med den religion, orientering og legning de har, og de må få proklamere det, sier hotelldirektøren engasjert.

Facebookposten der Røynås heiser flagget hadde fått nærmere 300 reaksjoner torsdag ettermiddag.

Nyter synet til morgenkaffen

Også paret som driver Cafe Verftet på naboøya Ny Hellesund, Bent Sandvand og Jimmi Niiendam, har uttrykt støtte til Sødal.

– Vi som driver kafeen er et homofilt par, så det er klart at vi støtter flagget. Vi heiser flagget i neste uke under Skeive Sørlandsdager, sier Sandvand til TV 2.

Ingrid Cecilie Sødal mener saken belyser viktigheten av å flagge og fremme LHBT-eres rettigheter og likestilling.

– Saken har gjort dette veldig synlig og sånn sett har det kommet en bra ting ut av dette. Jeg er overveldet over all støtte og tilbakemeldinger, sier 32-åringen.

Hun understreker at ingen fra hennes egen slekt har gått til media angående flagget.

Heller ikke Sødals hyttenabo Hans-Christian Vadseth, First House-rådgiver og tidligere redaktør i VG og Fædrelandsvennen, har noe imot flaggingen.

– Jeg nyter synet til morgenkaffen. Regnbueflagget viser at mangfoldet ellers i samfunnet også finnes hos oss som har hytte på vakre Skarpøya, sier Vadseth til Fædrelandsvennen.