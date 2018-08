Ber Skei Grande være forsiktig etter NRK-kommentar

Tirsdag gikk avgått fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hardt ut mot norske medier for hvordan de har dekket saken om hans sikkerhetsbrudd i forbindelse med reiser til Iran og Kina og hans forhold til kjæresten Bahareh Letnes.

– Dere har nærmest henrettet denne kvinnen, raste Sandberg.

Videre angrep dro han frem både NRK og TV 2 som «verstinger» og hevdet blant annet at TV 2 løy og at NRK var «totalt kompetanseløs når det gjelder Iran».

– Statskanalen vår har vært verst og TV 2 har vært nummer to, sa Sandberg under seansen, et PR-arrangement i Arendal.

Les TV 2-redaktør Karianne Solbrækkes svar til Sandberg her.

Skei Grande ut mot NRK

I et intervju med Dagens Næringsliv onsdag melder kulturminister Trine Skei Grande (V) seg på saken. I intervjuet sier hun blant annet følgende:

– Jeg tror at allmennkringkasterens rolle ikke er å stå øverst på de listene, sier Skei Grande med henvisning til Sandbergs rangering.

På avisens spørsmål om det ikke er NRKs rolle å være kritisk mot maktpersoner, svarer hun slik:

Bahareh Letnes: – Hva skal jeg med Per nå, hvis jeg var spion

– Jo, men det er ikke allmennkringkasterens rolle å være mest tabloid. Men det er allmennkringkasterens rolle å være blant de mest gravende, fordi de har ressurser til det.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Dagens Næringsliv at han ikke har opplevd innblanding fra eiere eller politikere i det redaksjonelle arbeidet i NRK.



Likevel mener generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen, at Skei Grande bør veie sine ord nøye.

– Kulturministeren er jo veldig generell, og jeg registrerer at kringkastingssjefen har sagt at han ikke opplever dette som problematisk. Samtidig må statsråden være forsiktig, slik at hun ikke blir oppfattet som om hun ønsker å påvirke NRKs redaksjonelle vurderinger. Særlig er dette viktig fordi hun både er regulatorisk myndighet og generalforsamling i NRK, sier Jensen til TV 2.

Ber Solberg beklage «blodtørstig»-karakteristikk

Tirsdag kalte statsminister Erna Solberg (H) norske journalister for «blodtørstige» i forbindelse med dekningen av Per Sandbergs sikkerhetsbrudd på utenlandsreiser.

Dette gjorde hun i et intervju med NTB. Aftenposten krever på lederplass onsdag en beklagelse fra statsministeren for ordbruken.

– Erna Solberg er en veldig nøktern kvinne og et nøkternt politisk menneske og derfor jeg overrasket over at hun bruker et uttrykk som blodtørstig, som gir så sterke assosiasjoner, sier Harald Stanghelle, som har lang fartstid som redaktør i blant annet Aftenposten, og er leder for Norsk redaktørforening, til TV 2.