Paret Mathias og Thomas hadde vært sammen i fire år da parforholdet tok en brå vending.

Begge ble forelsket i samme mann, den 27 år gamle tv-profilen Bradley Peter.

Alle tre møttes tilfeldig et halv år etter at Bradley var finalist i tv-programmet «Hele Sverige bakar».

Ble invitert inn i forholdet

De tre begynte å omgås hverandre titt og ofte, og etter hvert måtte Mathias og Thomas ta alvorspraten.

– Jeg og Mathias var på samme bølgelengde og satt oss ned for å prate. Vi begge visste at Bradley var mer enn en venn, så det var jo bare to måter å gjøre det på: enten bryte med Bradley, eller ta sjansen på å invitere ham inn i vårt forhold, sier Thomas til svenske Expressen.

Flyttet sammen

Kjæresteparet gikk for det siste alternativet. I dag – to år senere – dag bor alle tre sammen i en leilighet i Göteborg.

Til det svenske nettstedet forteller Bradley at han i starten kunne føle sjalusi da de to andre satt i sofaen og koste seg sammen. Det gjør han derimot ikke i dag.

– Vi har blitt flinkere til å snakke sammen og være oppriktige hvis noe føles feil, sier han.

Til tross for at trioen mener det er mye å jobbe med i samfunnet når det kommer til å aksept, ser de mange fordeler i det å være tre.

– Rent økonomisk er det kjempefint. Vi har veldig lave utgifter og det å lage mat og vaske går mye fortere, sier Thomas til Expressen.