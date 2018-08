I dokumentarserien «Alt eller ingenting» på Amazon viser den karismatiske spanjolen frem det indre liv i Manchester City.

Dessuten snakker Pep Guardiola (47) om sine ambisjoner og utfordringer som manager. Ifølge The Mirror, som har gjengitt noe av innholdet i serien, forteller han da om rivaliseringen med Manchester United.

– Vi har naboer som de siste 15-20 årene alltid har vunnet. Jeg tror min største utfordring som manager er å endre det, sier Pep Guardiola.

RIVAL: Pep Guardiola vil stoppe Mourinho og Manchester United Foto: Glyn Kirk

Bråkete garderobe

Filmteamet har vært usedvanlig tett på en av klodens beste managere.

I dokumentaren får man dessuten overvære Guardiola i en svært høylytt City-garderobe før kamp.

– Jeg liker å ha en bråkete garderobe før kamp. Det oppildner spillerne, forklarer 47-åringen.

Guardiolas mind games

I dokumentarserien kommer manageren også med en innrømmelse om det psykologiske spillet han driver overfor sine spillere.

– Jeg skal fortelle deg noe som er helt sant; Jeg har ikke alle svarene. Ofte, når jeg ikke vet noe, later jeg foran spillerne som om jeg likevel vet. Jeg gjør dette slik at de tror at jeg vet best. Dette gir dem selvtilliten til å spille godt.