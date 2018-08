Norske tribuner under europacup-kamper har stort sett vært et begredelig skue de siste årene. Spesielt i de tidlige kvalikkampene har det norske publikum stort sett vært vonde å be.

Men i Sarpsborg har man klart å få publikum til å strømme til tribunene.

– Byen har vært sulteforet på et eventyr. Det er første gang siden 1970 at vi har europacup-kamper i Sarpsborg, sier Alexander Klaussen, som er salgssjef for privatmarked i klubben.

– Helt fra da det ble klart at vi skulle delta i Europa League, har vi prøvd å lage en hype rundt det. Vi sendte folk til trekningen i Sveit og lagde skapte mye oppmerksomhet rundt det allerede da, sier Klaussen til TV 2.

Mot St. Gallen og Rijeka har det vært henholdsvis 5460 og 5944 tilskuere innenfor portene på Sarpsborg Stadion.

– Vi fikk et kult resultat i Sveits og spilte på det. Vi klarte å få med oss hele byen. Det var helt spinnvilt de siste ti minuttene. Det var helt sprøtt, sier Klaussen.

– Man merker det overalt

​Østfoldingene slo ut det sterke sveitsiske laget, og i neste runde mot Rijeka ble tribunene fylt til randen.

Norske tilskuertall i Europa i 2018 Sarpsborg 08:

Eliteserie-snitt: 5127

IBV: 3552

St. Gallen: 5460

Rijeka: 5944 Rosenborg:

Eliteserie-snitt: 17.084

Valur: 10.604

Celtic: 14.263



Molde:

Eliteserie-snitt: 6767

Glenavon: 5150

​Laci: 4179



Lillestrøm:

Eliteserie-snitt: 4771

LASK: 1975



Kilder: altomfotball.no, klubbenes hjemmesider

– Alle ville fylle stadion. Det er en helt ekstrem interesse nå, og det gjør noe med byen. Man merker det overalt hvor man går.

– Økonomien i det er ikke det viktigste. Det viktigste er å gi supporterne den spesielle opplevelsen.

Verken Rosenborg, Molde eller Lillestrøm har klart å fylle tribunene under sine kamper. Alle klubbene har riktignok en større kapasitet enn Sarspborg, men tilskuertallene har alle vært langt under klubbens gjennomsnittlige tilskuertall i Eliteserien.

– Publikum har båret laget frem

​Sportssjef Thomas Berntsen er sikker på at den enorme støtten fra publikum har hatt mye å si for de imponerende resultatene.

– Det har absolutt vært en vesentlig del av det. Hele klubben har vært flink til å bygge opp fokuset på europacup. Publikum har båret laget frem og vært et helt vesentlig bidrag for suksessen, sier Berntsen til TV 2.

Etter 1-1 hjemme mot Rijeka er ingenting umulig foran torsdagens returoppgjør på bortebane.