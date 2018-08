Rooney utlignet først til 1-1 43 minutter ut i 1. omgang. Deretter la han på til 3-1 midtveis i 2. omgang.

​Se Rooneys scoringer i Sportsnyhetene øverst!

Engelskmannen var også sterkt medvirkende da DC United slo Orlando City sist søndag.

– Jeg kan forstå at noen er frustrert over at det kommer spillere inn i Major League Soccer sent i karrieren, men for meg er det bare å vise at jeg ikke er her på ferie. Jeg er her for å arbeide. Det blir mer enn nok tid til meg selv og ferier når jeg har lagt opp, sa Rooney etter kampen mot Orlando City.

Rooney har scoret fire mål på seks kamper siden han forsvant fra Everton og Premier League og sluttet seg til DC United.

DC United ligger ikke inne blant de seks lagene som er kvalifisert for sluttspillet, men har et par kamper til gode og håpet om å være med på moroa sesongen ut er ikke helt ute.

Adama Diomande ble sittende på benken gjennom hele kampen for Los Angeles FC i 2-0-seieren over Real Salt Lake.

