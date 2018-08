Tirsdag ble den konservative muslimen, dømt til døden for to drap som retten definerer som æresdrap, skriver NBC News.

Ali Mawood-Awad innvandret til USA fra Jordan, men hadde fått sitt amerikanske statsborgerskap.

Skjøt svigersønn og venninne

Juryen trengte bare 35 minutter for å finne Irsan skyldig i drapene som ble begått med elleve måneders mellomrom i Houston i 2012.

Han skjøt svigersønnen, Coty Beavers (28), og datteres bestevenninne, Gelareh Bagherzadeh, til døde.

En time etter dommen var forkynt reiste flere jurymedlemmer seg og klemte pårørende etter ofrene. Flere av dem gråt, skriver Houston Chronicle.

Giftet seg med kristen

Irsan beskrives som konservativ muslim. Han ble rasende da datteren, Nesreen Irsan, giftet seg med en kristen amerikaner og selv konverterte.

Han var også sint på venninnen som hadde oppmuntret til ekteskapet.

Irsans kone forklarte under rettssaken at ektamannen forsøkte å gjenvinne sin ære gjennom drapene. Kona og deres sønn, Nasim (24), var med da Irsan fulgte etter datterens venninne, og skjøt henne mens hun satt i bilen.

Sønn også tiltalt

Nasim er også tiltalt for begge drapene. Rettssaken mot ham starter neste år. Irsans kone vil ikke straffeforfølges. Hun vitnet mot ektemannen som del av en avtale hun har gjort med aktoratet.

Elleve måneder etter drapet på Gelareh Bagherzadeh, oppsøkte Irsan og sønnen stedet datteren bodde. De ventet på at hun dro på jobb, så gikk de inn og drepte Beavers.

Irsan beskrev seg selv som en hengiven far, og forklarte at han var fortvilet over at datteren rømte hjemmefra. Han nektet for å ha begått drapene, og sa til juryen at datteren hadde påført familien mye lidelse da hun giftet seg med Beavers.

Ifølge Houston Chronicle hadde Irsan plan om å drepe fem personer, inkludert datteren.