– Ut fra situasjonen min slik den har blitt og at kontrakten ikke blir fornyet, så hadde det blitt lite spilletid meg. Som fotballspiller ønsker du å bidra og spille så mye som mulig, og det hadde jeg ikke fått nå slik jeg ser det, så da ønsker jeg å terminere kontrakten slik at jeg får muligheter til å spille fotball og bidra slik jeg ønsker i en annen klubb, sier Bjørn Helge til klubbens hjemmeside.

Tung sesong

35-åringen har kun spilt to kamper fra start for sunnmøringene som topper OBOS-ligaen etter 18 serierunder.

– Jeg vil takke alle i AaFK og alle i Aalesund by for tre fantastiske år i byen. Jeg skulle ønske ting hadde blitt annerledes, men jeg håper gutta og byen rykker opp tilbake i Eliteserien. Jeg vil takke for den fantastiske støtten jeg har fått fra dag én. Jeg håper klubben er fornøyd med det jeg har bidratt med, sier Riise.

Riise har vært i samtaler om forlengelse av kontrakten utover inneværende sesong, men nå velger altså den tidligere landslagspilleren å se seg om etter spilletid andre steder.

35 landskamper

​Riise har vært innom en rekke klubber både i Norge og utlandet. Han er kanskje mest kjent for tiden i Lillestrøm og Fulham. I 2015 returnerte midtbanespilleren til Aalesund, men etter neddykket fra Eliteserien i fjor har han sittet mye på benken for sunnmøringene. Riise fikk med seg 35 kamper med flagget på brystet.

Det er enda uvisst hvor veteranen skal spille framover.

– Bjørn Helge har ønske om å gå videre i sin karrière utenfor AaFK, et ønske vi etter nøye vurderinger har valgt å imøtekomme, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.​