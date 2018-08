Start har etter det TV 2 erfarer signert den nigerianske angriperen Adeleke Akinyemi (20) fra den latviske klubben Ventspils.

Den hardtsatsende sørlandsklubben har virkelig åpnet lommeboken for å sikre seg angriperen.

Etter det TV 2 erfarer blir Akinyemi den nest dyreste Start-signeringen gjennom historien, men prislappen overgår ikke de ti millionene klubben betalte for brasilianske Ygor i 2007.

– Start har eiere som er villig til å bruke penger, det ser vi nok et eksempel på her, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Måltyv

Akinyemi er toppscorer i latvisk Virsliga, og står med 13 mål på 17 kamper så langt denne sesongen.

Han er også toppscoreren i Europaliga-kvalifiseringen. På fire kvalik-kamper har han scoret hele sju mål.

Ett av målene ble scoret da Ventspils ble slått ut av den franske storklubben Bordeaux. I tillegg scoret han seks av de åtte målene da albanske Luftëtari ble slåttt 8-3 over to kamper runden før.

– Kan være signeringen som redder plassen

Mathisen mener Akinyemi er akkurat det Start trenger nå.

– Han er veldig ung, men har bra fart og ferdigheter som gjør at han kan gjøre ting på egenhånd. Det trenger dette Start-laget. Han har vist at han er en bra og smart avslutter. For Start, som egentlig har manglet en spiss, er det en kjempesignering. En stor og viktig signering for et lag i nedrykkssumpa, sier TV 2-eksperten.

Start ligger på nedrykksplass i Eliteserien, med 15. poeng på 18 kamper. Det er imidlertid bare dårligere målforskjell som holder sørlendingene bak Stabæk og Lillestrøm.

– Dette kan fort være signeringen som redder plassen i Eliteserien for Start denne sesongen. De har vært desperate etter å sikre seg en spiss, og etter en veldig lang prosess fikk de førstevalget sitt, sier Mathisen,

Etter en blytung start på sesongen har det sett lysere ut på Sør Arena etter at Kjetil Rekdal overtok som hovedtrener.

Tidligere i sommer har Start sikret seg Herolind Shala ut sesongen. I tillegg er det klart at Joackim Jørgensen (29) blir Start-spiller fra 1. januar. Han kommer som bosmanspiller fra Sarpsborg 08.