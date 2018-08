​Kjærlighetslivet til superstjernen Selena Gomez har sett bedre dager, i hvert fall hvis vi skal tro amerikanske kjendistabloider.

Tidligere i år ble av- og på-forholdet mellom Gomez og Justin Bieber tilsynelatende avsluttet for godt, etter at Bieber forlovet seg med modellen Hailey Baldwin.

Bare noen måneder tidligere hadde Gomez og den kjente artisten The Weeknd, eller Abel Makkonen Tesfaye som han egentlig heter, gått hvert til sitt.

Dermed er «It ain't me»-stjernen igjen ledig på markedet, og ifølge underholdningsnettstedet Hollywood Life sliter 26-åringen på datingfronten.

– Hun føler at det er vanskelig å finne noen fordi hun er kjendis og det er vanskelig å møte mennesker organisk. I tillegg tenker hun alltid på hvordan det vil bli oppfattet å være med noen fra utsiden av kjendisverdenen. Hun hater å bli definert av folk hun ikke kjenner utfra hvem hun dater eller ikke dater. Hun kan ikke henge uten at det ser ut som det er noe. Hun vet at det ødelegger muligheten for kjærlighet fordi det er så mange flere lag å bryte gjennom for noen som har lyst til å være med henne, sier en kilde tett på stjernen til nettstedet.

– For mye bagasje

Ifølge kilden kan Gomez' kjendisstatus, samt det faktum at hun alltid er i rampelyset, skremme vekk potensielle kjærester.

– Folk vil ikke være sammen med henne fordi det følger med for mye bagasje, fortsetter kilden.

Kommer med nytt album

Det er ikke bare på datingfronten at ting har vært vanskelig for den unge artisten. Kort tid før bruddet med The Weeknd, avslørte Gomez at hun nylig hadde gjennomført en nyretransplantasjon.

Men nå tyder mye på at livet hennes – sett bort fra datingen – er tilbake til normalen.

For få dager siden kunngjorde nemlig stjernen at hun hadde fullført sitt første nye album på tre år. Det kan nok tenkes at noen av låtene handler om Justin Bieber. Innerst inne håper nemlig Gomez at giftemålet mellom Bieber og Baldwin skal gå i vasken, skal vi tro en annen artikkel fra Hollywood Life.

– Selena kan ikke noe for det, men hun føler at jo lenger Justin og Hailey er forlovet, jo mindre sannsynlig er det de faktisk blir gift, sier en kilde tett på stjernen.

Man skal heller ikke utelukke at Gomez kan få viljen sin. Bieber og Baldwin har nemlig roet ned planleggingen av bryllupet, ifølge en kilde tett på dette paret.

– De vil fortsatt ikke ha en lang forlovelse, men de rusher heller ikke brulluppet, sier kilden til People.