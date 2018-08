Et lavtrykk ligger og surrer nær Island med sine tilhørende fronter innover Norge, og nå er det værskifte på gang.

Mange barn starter på skolen denne uka, og støvlene må på, skal man tro meteorologen.

Regnvåte dager

– De neste dagene vil være dominert av lavtrykk. Det er flere lavtrykk på vei inn i Norskehavet og sender nedbør inn over hele landet, sier vakthavende meteorolog Beate Tveita i StormGeo til TV 2.

Allerede onsdag kveld tiltar nedbøren vestpå.

– Fronten har med seg store nedbørsmengder, og det meste vil plaske ned over Vestlandet, sier Tveita.

– Det blir mindre nedbør østafjells, men det kommer også byger der. Nedbøren trekker nordover inn i Trøndelag og Nord-Norge. Det er bare noen få steder som ikke får nedbør torsdag og fredag, sier meteorologen.

Flere lavtrykk

Det er ikke slutt med dette. Et utstrakt lavtrykksystem rundt Island sender fronter inn mot Norge. Fredag og lørdag blir det fare for torden over Sør-Norge.

Lavtrykk kommer til å prege været de neste dagene. Kartet viser hvordan lavtrykkene etter prognosen ligger over og vest for Norge torsdag klokken 15. Grafikk: StormGeo

– Fredagen blir ikke så våt som torsdag, men dagen preges av bygevær de fleste steder. På Vestlandet kan det lokalt komme mye nødbør. Sørlandet kan få lite eller ingen nedbør fredag, og på Østlandet blir det trolig noen byger fra ettermiddagen.

Den mest rufsete dagen blir lørdag. Det blir det regn og regnbyger de fleste steder i Sør-Norge.

Vinden drar til

– Lørdag blir det vindfullt flere steder med kuling styrke. Sterk kuling ved Stad, og det kan komme mye nedbør. Igjen er det Vestlandet og Trøndelag som blir våtest.

Bygene beveger seg nordover, og søndag kan det buldre over Troms og Finnmark. Ellers fortsetter bygeværet fra Nordland til Rogaland. Prognosene er noe usikre, men det kan bli lokalt mye nedbør i Nordland med 80-100 millimeter.

Søndag kan det klarne opp noen steder. Spesielt i sør og øst.

– Her kan det bli opphold og perioder med sol, sier Tveita.

Sør- og Østlandet ligger i le og får opphold og lengre perioder med sol søndag.