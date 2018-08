Kevin De Bruyne skal ha pådratt seg en alvorlig kneskade på dagens trening, skriver den belgiske journalisten Kristof Terreur på Twitter.​

Det er ventet at mannen som var blant Manchester Citys viktigste spillere på veien mot fjorårets seriegull må holde seg på sidelinjen i opptil tre måneder med strukkede knesener, skriver Daily Mail.

Manchester City bekrefter på sine nettsider at belgieren har skadet seg.

– Kevin De Bruyne gjennomgår tester på sitt høyre kne etter å ha skadet seg under onsdagens trening. Det er fortsatt uvisst hvor omfattende problemet er, og vi vil komme med ytterligere oppdateringer om Kevins tilstand når tiden er inne, skriver klubben.

– Et skikkelig skudd for baugen

TV 2-ekspert Petter Myhre mener det er en blytung nyhet for den regjerende mesteren.

– Det er alvorlig, selv for et så godt lag som Manchester City. Sammen med Salah var han ligaens klar beste spillere forrige sesong. Det er et skikkelig skudd for baugen for City. Det er kanskje den spilleren som er vanskeligst for dem å erstatte, selv om de har god dekning på midten med David Silva, Bernardo Silva, Gundogan og unge Phil Foden, sier han.

Han tror savnet blir størst når Mesterliga-fotballen ruller igjen.

– De har fortsatt gode spillere der, men ingen som er så komplette som de De Bruyne er. En ting er at de mister en fantastisk spiller, men han har også hatt fysikken til å tåle å spille så å si alt. Én ting er nå som man spiller én kamp i uken, men når Champions League-begynner er det viktig å kunne rullere på laget. Da er det ekstremt kjedelig for ham og City, sier Myhre.

– Fortsatt favoritter

Men selv om De Bruyne skulle være ute i tre måneder, men han City fortsatt er Premier League-favoritt.

– Hvis du tar bort den beste spilleren på hvert av topplagene vil de være vesentlig svekket. Men City har fortsatt den beste stallen og kan matche alle lagene de møter. De er fortsatt favoritter, mener Myhre.

​Skaden belgieren pådro i en ligacupen mot Everton for to år siden skal ifølge Terreur være lik skaden han pådro seg på dagens trening. Da var han ute i to måneder.

Belgieren har vært gnistrende for både klubb og landslag de siste årene. 27-åringen ble plukket ut til både årets lag i Premier League i fjor og turneringens lag under VM i Russland.

Manchester City fikk en strålende start på sesongen med 2-0 seier over Arsenal på bortebane. Selv om Pep Guardiola har en rekke stjernespillere å velge mellom, vil tapet sin kanskje viktigste spiller merkes for de regjerende Premier League-mesterne.