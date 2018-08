Da Maja Frid (13) ble født trodde legene hun var helt frisk, men på en rutinekontroll oppdaget de at hun hadde en bilyd på hjertet.

Maja ble lagt i kuvøse og fraktet med ambulanse til Rikshospitalet.

– Da vi fikk beskjeden, ble vi helt sjokkert. Det føltes som jeg hadde 290 i puls, det var helt forferdelig, forteller Majas far, Jan Åke Frid til God Sommer Norge.

Den ene hjerteklaffen var defekt.

Maja Frid ble født med hjertefeil. Foto: Privat

Etterhvert som hun ble eldre, merket hun at hun fysisk hang etter de andre på hennes alder. Hun hadde rett og slett mer enn nok med å komme seg gjennom dagen.

– Jeg kunne ikke være sammen med venner etter skolen, jeg måtte hjem og sove, fordi jeg var så sliten. Jeg følte meg annerledes, sier Maja.

– Tenk at det er din egen datter!

I 2016 ble Maja, som den yngste i Norge, operert for hjertefeilen.

– Jeg var veldig nervøs før operasjonen. Jeg var rett og slett redd for ikke å våkne igjen. Det er veldig skummelt.

Foreldrene Jan Åke Frid og Annelie Larsson var veldig redde for at nettopp det skulle skje, men det var viktig for dem å holde motet oppe for Maja.

Før operasjonen hadde Jan Åke Frid en klar beskjed til legen:

– Jeg sa han skulle tenke at det var hans egen datter som lå på operasjonsbordet. Han hørte det jeg sa og respekterte det, og svarte «Ja, Jan Åke, det lover jeg!»

Maja er glad og fornøyd etter operasjonen i 2016. Foto: Privat

Vellykket operasjon

Operasjonen var vellykket og har hatt stor betydning for Maja.

Hun har nå mye mer energi og har begynt på turn. Hun trener to ganger i uken og kan endelig være sammen med venner etter skoletid. I utgangspunktet kan Maja gjøre akkurat hva hun vil.

– Noe av det første hun merket da hun våknet etter operasjonen var at hun var varm på hender og føtter. Det var noe hun nesten ikke hadde opplevd før. Hun var et nytt menneske, forteller Annelie Larsson.

Vil alltid ha hjertefeil

Maja vil alltid ha en feil på hjertet, og ingen vet om hun kommer til å trenge flere operasjoner i fremtiden. Akkurat nå ser det veldig bra ut.

– Vi er fornøyd når hun kan prestere og være sammen med venner igjen. Når man blir sliten av skolen så er det klart man blir utenfor og føler seg annerledes, sier Jan Åke.

Til høsten møter vi Maja og familien hennes i TV 2 serien «Hjertebarna».