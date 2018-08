– Jente ble kidnappet, grovt mishandlet og voldtatt av rapper

To menn og en kvinne, alle i 20-årene, er tiltalt i det statsadvokat Monica Krag Pettersen omtaler som en «svært alvorlig sak».

– At påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at jenta ble voldtatt av en av gjerningspersonene understreker alvoret i saken, sier Krag Pettersen.

Hendelsen som beskrives i tiltalen fant sted i et bolighus i Akershus. Huset ligger i et etablert eneboligfelt med en barnehage i umiddelbar nærhet.

Episoden i huset startet om ettermiddagen torsdag 25. august i 2016 og varte frem til morgenen etter, ifølge politiet.

I løpet av disse kvelds- og nattestimene skal en jente, som i 2016 var i tenårene, ha blitt holdt fanget og utsatt for svært grov vold.

Grove detaljer

Politiet mener at de tre tiltalte slo henne flere ganger på kroppen med en metallgjenstand, tok kvelertak på henne og slo henne i ansiktet med et knokejern og en flaske. Hun skal også ha blitt stukket med en kniv eller et hageredskap i låret.

I tillegg skal de ha injisert sprøyter med opiater og luft i jenta. Politiet mener også at de tre tiltalte stumpet glødende sigaretter på jentas kropp og at de brakk fingeren hennes.

Politiets teknikere har vært inne i huset og gjennomført undersøkelser. (Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2)

Den hovedtiltalte rapperen i 20-årene skal deretter ha voldtatt den unge kvinnen mens hun sov eller av andre årsaker var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Etter å ha kommet seg vekk fra boligen ble den unge jenta innlagt på sykehus. Der ble hun liggende i en uke.

– Saken har vært en stor belastning for min klient, og hun sliter fortsatt med ettervirkninger, sier offerets bistandsadvokat, Trine Rjukan, som opplyser at jenta er glad for å bli trodd av påtalemyndigheten.

Bistandsadvokat Trine Rjukan. Foto: NTB Scanpix

Banket i fengselet

De tre tiltalte tilhører et rusmiljø og er kjent for politiet fra tidligere.

– Jeg synes ikke det er riktig av meg å gå i detalj på hva som var motivet bak handlingen. Dette vil bli belyst under hovedforhandlingen, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Ingen av de tiltaltes forsvarere kan eller ønsker å kommentere innholdet i tiltalen på nåværende tidspunkt. Mens alle tre må svare for frihetsberøvelse og grov vold, anklages den tiltalte rapperen også for voldtekt mot jenta.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet vært i tvil om hvorvidt de kunne tiltale ham for voldtekt, men statsadvokaten mener altså at de har nok bevis til å få ham dømt for dette.

Mannen satt varetektsfengslet i en kortere periode etter hendelsen. I fengselet skal han ifølge TV 2s opplysninger ha blitt banket opp av en medinnsatt.