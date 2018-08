For tredje året på rad har Petter Northug støtet på problemer i sesongoppkjøringen. Skikongen har fått ødelagt to sesonger på grunn av sykdom og overtrening, og forrige helg måtte Northug melde forfall til Blinkfestivalen. Trener Arild Monsen uttalte at de ikke fant ut av hva som var galt med langrennskongen.

– Petter er ikke trenbar, sa Monsen.

Tidligere denne uken kunne imidlertid sprintlandslagstreneren melde at Northug er på bedringens vei.

– Det har skjedd positive ting med kroppen til Petter de siste dagene, sier Monsen i en pressemelding fra Skiforbundet.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener de siste sesongenes problemer burde være en vekker for en så rutinert løper som Petter Northug.

– Det er ingen tvil om at Petter må innse at kroppen ikke tåler samme belastning lengre. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen endret treningen da de ble eldre fordi de ikke tålte samme hardkjøret som de gjorde da de var yngre, sier Skinsatd til TV 2 og legger til.

– Hvis Petter går på en skikkelig smell og ikke får gått skirenn, tror jeg han må ta flere måneder uten ordentlig trening for å få kroppen på rett kjøl igjen.

Kan gjøre som Bjørgen

Skinstad peker på at Marit Bjørgen gjorde det samme i 2009 etter flere sesonger med mye motgang. Skidronningen tok en lengre treningspause, før hun sakte men sikkert trente seg tilbake til verdenstoppen.

– Det er viktig å påpeke at det er usikkert om dette ufrivillige oppholdet får konsekvenser for sesongen. Hvis Petter står igjen med VM-gull rundt halsen i mars, er det ingen som bryr seg om sesongoppkjøringen, sier Skinstad.

Northug har ikke levert en overbevisende sesong siden 14/15-sesongen, som ble kronet med fire VM-gull i Falun. Nå er Mosvik-ekspressen tilbake på landslaget for første gang siden 2013. Etter en høydesamling i Spania sammen med sin far meldte Northug om manglende energi, og ble nødt til å ta en lengre pause fra trening.

– Svekker restitusjonstiden

​I tillegg til hardkjør på trening tror TV 2s ekspert at oppmerksomheten rundt trønderen kan være svært energikrevende.

– Det er ingen som får så mye oppmerksomhet som Northug. På våren og sommeren flyr han mellom forskjellige arrangementer og showrenn, og det er klart det tapper energi og reduserer restitusjonstiden. Om Petter går på en skikkelig smell for tredje året på rad, må han nok vurdere å ikke stille opp på like mye i tiden framover, sier Skinstad.

Northug har ikke vunnet en verdenscupseier siden seieren på sprinten i Drammen i februar 2016. Skinstad tror likevel Northug igjen kan markere seg blant de beste i verden.

– Jeg tror han fortsatt kan gå veldig raskt på ski, og jeg blir veldig overrasket om dette er siste sesongen vi ser Petter i toppen av internasjonal langrenn.