Mattéo Guendouzi fikk noe overraskende sjansen på sentral midtbane av Unai Emery i ligaåpningen mot Manchester City forrige helg.

Den 19 år gamle franskmannen ble hentet for rundt 80 millioner kroner fra Lorient i sommer, og imponerte under oppkjøringen. Likevel var det få som trodde han skulle bli kastet til ulvene mot regjerende mester Manchester City.

Guendouzi gjorde seg ikke bort på Emirates søndag, og viste imponerende modenhet på banen, til tross for sin manglende erfaring.

For faktum er at unggutten kun hadde startet fire kamper på det øverste nivået i Frankrike før kampen mot City. Mye på grunn av problemer med å tøyle sitt store temperament.

Debuterte som 17-åring

Independent har intervjuet trenere og ledere i ungguttens gamleklubb Lorient, og de forteller om en svært talentfull, men også svært egenrådig gutt. Den bretonske klubben plukket opp Gouendouzi allerede som 14-åring, etter at Paris Saint-Germain valgte å la ham gå fra sitt akademi.

Loic Fery, president i Lorient, forteller at klubben tidlig forsto at de hadde noe spesielt mellom hendene, og Gouendouzi gikk raskt gradene på klubbens akademi.

Allerede som 17-åring fikk han sjansen på A-laget av trener Sylvain Ripoll. Da hadde laget tapt ni kamper på rad i Ligue 1, og Ripoll var desperat. Guendouzi gjorde sakene sine godt, men kunne ikke hindre tap. Dermed fikk Ripoll sparken.

– Guendouzi elsker fotball, spiser fotball, drikker fotball, sover fotball, sier Ripoll til Independent. Han er nå trener for Frankrikes U21-landslag.

– Han har en stor personlighet, og en slik personlighet er sjelden for en så ung spiller.

Havnet på kant med to trenere i Lorient

Men Gouendouzis personlighet førte også til at han havnet på kant med trenere i Lorient.

Etter at Ripoll var fjernet, besluttet styret å ansette Bernard Casoni. Han fikk beskjed av klubben om at Guendouzi skulle brukes uansett hva, skriver Independent.

Dermed fikk stortalentet sjansen fra start i en cupkamp mot Nice. Krølltoppen pådro seg et gult kort allerede etter tolv minutter, men fortsatte å kaste seg inn i taklinger. Til slutt ga dommeren Casoni beskjed om at Guendouzi ville bli utvist ved neste forseelse. Da unggutten var involvert i enda en situasjon, hadde ikke Casoni annet valg enn å bytte ham ut allerede etter 55 minutter.

17-åringen stormet av banen og nektet å ta treneren sin i hånden. Gouendouzi var kun på banen én eneste kamp til den sesongen, og Lorient rykket ned.

Forrige sesong ble stortalentet etter hvert en betrodd mann i Ligue 2 under den nye treneren Mickaël Landreau, men nok en gang skulle Gouendouzis temperament føre til problemer, skriver Independent.

Den da 18 år gamle spilleren havnet på kant med Landreau etter en krangel i pausen i kampen mot Valenciennes i november. Dermed skulle det ta tre måneder før midtbanespilleren ble del av en kamptropp igjen.

– Han har så stor tro på seg selv at han blir rasende på alle som ikke plasserer ham på den pidestallen han mener han fortjener. Han har store problemer med temperamentet sitt. Han er ikke en dårlig gutt, han er ikke slem, han har bare en iboende, dyptliggende tro på seg selv, sier visepresident i klubben, Alex Hayes, til Independent.

Ville til Arsenal

Inntil videre virker unggutten å nyte tilliten han har blitt vist av Emery. Guendouzi ble jaktet av flere toppklubber, men hadde selv et sterkt ønske om en overgang til «The Gunners». Lorient-president Fery forteller at det var en enkel avgjørelse å slippe stortalentet til London-klubben.

– Han fortalte meg at han ønsket å spille for Arsenal. Han ønsket å spille i Premier League og Arsenal ville være fantastisk for ham. En ting vi ikke gjør i Lorient, er å la spillere med stort potensial gå til klubber som ikke er toppklasse. Vi følte definitivt at Arsenal ville være et bra sted for ham.

Franskmannen har aldri manglet mot, og det gjenspeiler seg i uttalelsene hans i pressen denne uken. Guendouzi tror nemlig at Arsenal kan vinne tittelen – allerede denne sesongen.

– Ja, vi tror vi kan vinne serien denne sesongen på grunn av spillerne og støtteapparatet vi har. Vi tror virkelig på det og vil gjøre alt vi kan for å vinne så mange kamper som mulig og ha en fantastisk sesong. Jeg tror virkelig at vi kan klare det, sier stortalentet ifølge .

Dermed er tonen satt før kampen mot Chelsea på Stamford Bridge lørdag kveld.