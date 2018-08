Leila Bayat (37) har fått midlertidig oppholdstillatelse i Norge, etter å ha dokumentert piskeslag i Iran.

Leila rømte til Norge sammen med sin sønn i 2009 etter at hun hadde fått en dom på 80 piskeslag i hjemlandet Iran.

Dommen fikk hun fordi hun hadde brutt sharialoven og drukket alkohol.

I Norge fikk hun avslag på asylsøknaden fordi Utlendingsnemda (UDI) mente hun hadde fabrikkert dommen. I mars 2017, etter år i Norge, ble hun utvist og måtte reise tilbake til hjemlandet.

I Teheran ble dommen fullbyrdet, og det vakte sterke reaksjoner da TV 2 viste bilder og video viste hvordan ryggen hennes så ut etter 80 piskeslag.

Etter dette kom Leilya Beyat tilbake til Norge, og UDI trakk tilbake utvisningen. UDI innrømmet ikke at de sendte kvinnen tilbake til pisking, men vektlegger at det er viktig at sønnen, som nå er 14 år, får stabilitet i sin oppvekst.

En midlertidig oppholdstillatelse varer i tre år. Imens kan Leila søke om permanent opphold på bakgrunn av familiegjenforening med sønnen, som har oppholdstillatelse fordi hans far bor i Norge.