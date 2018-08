Senterpartiet ligger an til å bli største parti i flest kommuner i valget om et år. Det viser TV 2s prognose på grunnlag av kommunevalgmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 i august.

Analysen presenteres under Arendalsuka. Du kan se Johan Giertsen fra poillofpolls.no og Kjetil Løset fra TV 2 analysere meningsmålinger direkte her.

Ap mister topplassen

Ved kommunevalget for tre år siden var Arbeiderpartiet største parti i 236 kommuner.

På det nasjonale kommunevalgbarometeret i august får Ap 23,5 prosent, mens de fikk hele 33,0 ved forrige kommunevalg. Sentrepartiet går frem til 13,6 prosent, som vil være partiets beste noen sinne.

TV 2s prognosemodell som bryter ned nasjonal oppslutning på kommunene, viser at Arbeiderpartiet et drøyt år før valget ligger an til å bli forbigått av Senterpartiet som største parti i flest kommuner.

Prognosen blir presentert på et seminar som sendes direkte klokken 18.

Hit mister KrF velgere

Stortingsmålingene Kantar TNS har laget for TV 2 så langt i år, viser at tre av fire velgere som har forlatt Kristelig Folkeparti har gått til et av de tre regjeringspartiene.

Målingene viser også at KrF henter flere av sine velgere fra regjeringspartiene enn de gjør fra partiene på rødgrønn side.

TV 2 har også laget en gjennomgang av velgeroverganger på målinger Kantar TNS har laget for TV 2 siden 1999.

Gjennomgangen viser at KrF har mistet flere velgere til de andre borgerlige partiene enn til partiene på venstresiden ved de fleste valgene.

Kommunesammenslåinger

Foran kommunevalget neste høst skal flere kommuner slås sammen. Arbeiderpartiet har ordføreren i 42 prosent av kommunene som er involvert i sammenslåing, Høyre i 30 prosent og Senterpartiet i 20 prosent av kommunene som er involvert i sammenslåinger.

Regjeringspartier taper

En gjennomgang TV 2 har gjort av valgresultatene ved kommunevalgene siden årtusenskiftet viser at regjeringspartiene med støtte- eller samarbeidspartier har gått tilbake ved alle kommunevalg, mens opposisjonspartiene går frem.

Ved stortingsvalg er det stikk motsatt. Der har regjeringspartiene mobilisert i valgkamper, mens opposisjonen har tapt oppslutning de siste ukene før valg.