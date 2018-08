Svartkledde ungdommer tente på mer enn 80 biler i Göteborg-området natt til tirsdag. Enkelte kastet også brostein mot politiet. Svensk politi mener de mange bilbrannene var koordinert.

Natt til tirsdag brant ytterligere fire biler i området.

Spørsmålet er om Sverigedemokratene, med sitt innvandringskritiske budskap og lovnader å slå hardt ned på kriminalitet, kan profittere på hendelsen i tiden fram mot riksdagsvalget 9. september.

– Splitter landet

Statsminister Stefan Löfven sier til TV 2 at Sverigedemokratene sikkert vil forsøke å utnytte saken, men at de ikke har noen svar på hvordan man bygger et solidarisk samfunn.

– De splitter jo landet og sier at de der er ikke svenske nok, de der er ikke ordentlige mennesker fordi de er muslimer. De splitter samfunnet. Vi bygger samfunnet sammen, og jeg er helt overbevist om at de fleste mennesker vil ha fellesskap og samhold for det er det som er den svenske modellen, sier Löfven.

Han understreker at svenskene har tradisjon for å hjelpe hverandre. Löfvens svar på landets utfordringer er å investere mer i velferd, skole, eldreomsorg og helsevesen.

– Da går det ikke med de borgerliges skattekutt. Da må man investere. Og å investere i hverandre, det er den svenske modellen, sier Löfven.

Forbannet

Da Löfven kommenterte bilbrannene tirsdag, la han ikke skjul på at han var forbannet over det som hadde skjedd.

– Mitt spørsmål til dere er: Hva faen holder dere på med, sa statsministeren til Sveriges Radio.

På spørsmål fra TV 2 om statsministeren frykter at bilbrannene vil ta fokuset vekk fra velferdsspørsmål, påpeker han at disse tingene henger nøye sammen. Derfor mener han at sosialdemokratene har et viktig budskap i valgkampen.

– Det mennesker prater om, er både tryggheten her og nå, for eksempel når man går til og fra jobben, men det er også skolen. Hvordan fungerer skolen, hvordan fungerer eldreomsorgen? Helsevesenet? Så dette hører sammen. Skal man bygge et trygt samfunn, må man gjøre tiltak mot kriminaliteten her og nå. Det handler om politi, kamerovervåkning og strengere straffer. Men det handler også om å passe på at samfunnet henger sammen. Da må man sette av mer ressurser til skole og helsevesen.

– Har lagt om innvandringspolitikken

– Har du undervurdert hvor opptatt det svenske folket er av innvandringsspørsmål?

– Nei. Det er jeg som statsminister som har lagt om innvandringspolitikken. Vi har kommet fram til en tverrpolitisk enighet om å legge om innvandringspolitikken, og det har vi gjort. Det er færre som kommer til Sverige nå. De som blir, skal ut i arbeid så snart som mulig. Da bidrar man til velferden. Der er også SD ansvarsløse, de vil ta bort mulighetene som gjør at nyankomne kan arbeide. Hva skal de da gjøre, skal de leve på sosialen? Jeg synes ikke det, jeg synes at alle som kan jobbe skal jobbe.