Fotograf Johnny Miller dronefotografier har fått oppmerksomhet verden over.

Det hele startet som et fotoprosjekt i Sør-Afrika for to år siden der han dokumenterte de enorme forskjellene på levestandard ved å ta oversiktsbilder av ulike bebyggelser, nabolag og bydeler ulike steder i det afrikanske landet. Siden har prosjektet blitt utvidet med langt flere land.

– Jeg har holdt på i to år nå, og responsen har vært overveldende. Det har utviklet seg til å bli et globalt prosjekt som har berørt de fleste land i verden. Prosjektet har fått større betydning enn jeg kunne forestille meg, sier han til TV 2 og TV2.no.

CAPE TOWN: Nomzamo/Lwandle-bosettelsen grenser til boligstrøkene Strand og Somerset West, om lag 40 km vest for Cape Town. Det ble bygget som enmannsboliger til arbeidere under apatrheid-årene som kunne huse opptil 500 menn. I løpet av årene har forstaden vokst kraftig og huser nå over 60.000 mennesker. Det er separert fra det langt mer velstående feltet Strand med gjerder og et belte med dyrket mark.

– Vi forsterker ulikhetene

Han har døpt prosjektet «Unequal Scenes», og det ligger i navnet av målet er å få frem ulikhetene som ofte er langt mer slående enn man tror.

– Vi bruker dronefoto for å illustrere historien om verden vi lever i på en ny måte. «Arrene» i vår tilværelse blir så utrolig tydelige sett ovenifra. Det kan overraske folk (jeg visste ikke at det var så ille!), men også avdekke hvordan vi er medskyldige i en systematisk skjevdeling. Vi bosetter oss i nabolag og deltar i økonomier som forsterker ulikhetene i samfunnet, skriver Miller i sin prosjektbeskrivelse.

AVDEKKER ULIKHETER: Johnny Miller har viet de siste årene til å dokumentere ulikheter i verden vi lever i.

Han mener droner gi fotografer som ham selv og andre unike muligheter til å dokumentere de åpenbare forskjellene for alle og hvermann, som hittil kun har vært synlig for de ressurssterke med tilgang til satellittbilder eller helikopter.

– Det er fantastisk å være i stand til å fly og se ting fra et nytt perspektiv. Se ting slik de virkelig er, sier han til TV 2.

CAPE TOWN: Bosettingen Manenberg vis-a-vis Phola Park.

Sterke reaksjoner

Han forteller at han flere ganger har vist bildene han har filmet til den lokale befolkningen på «begge sider» av klasseskillet han har dokumentert. Han forteller at folk overraskende ofte reagerer med et skuldertrekk.

Se video fra Sør-Afrika

Responsen fra mennesker som har sett arbeidet hans på nett, er imidlertid ofte sterk, og det er også målet med prosjektet.

– Hvis bildene fremprovoserer ukomfortable følelser, fortvilelse og en uggen følelse av medskyldighet, så er det bra. Det er det som er meningen, slår han fast.

Miller er grunnlegger av selskapet africanDRONE. Prosjektet startet i Sør-Afrika, men han har nå fotografert en rekke land som USA, India, Tanzania, Kenya og Mexico.

MUMBAI: Slum-område omkranser Mithi-elven som løper gjennom millionbyen. Området ligger like ved Indias nasjonale børs og byens finansielle sentrum.

Du kan se flere bilder fra prosjektet på nettsiden Unequal Scenes.

TANZANIA: Øya Zanzibar har en kystlinje preget av grandiose eiendommer, mens bebyggelsen blir mer og mer spartansk innover på øya. SØR-AFRIKA: Det store bosettingen Kya Sands i Cosmo City, nær Johannesburg, har vært preget av flere branner og voldelige sammenstøt de siste årene. Det grenser det langt mer pittoreske nabolaget Bloubosrand som er preget av millionhus med store eneboliger med svømmebasseng. KENYA: Byplanlegging i et mer velstående boligstrøk versus slum i Loresho-slummen i Narirobi, Kenya. KENYA: Kibera-slummen i Nairobi er preget av forfall. Paradoksalt nok grenser den mot en pent opparbeidet golfbane (The Royal Nairobi Golf Club).

