Aktor ber om fire års fengsel for Molde-spilleren

– Det er vitner som ikke har sett noe, ikke har lagt merke til noe. Som XX (lagkamerat av tiltalte). Det kan vi si styrker tiltaltes forklaring. Men svakheten med forklaringen til XX, er at han ikke la merke til at tiltalte var sammen med ei jente engang. Han la ikke merke til at de flørtet, danset, eller snakket sammen på nachspiel. Han gjør et bevisst valg om ikke å trekke inn andre, som kan skade tiltalte.

Så hamret aktor løs på troverdigheten til den andre lagkameraten til den tiltalte, som måtte stille på ny i retten i dag og forklare seg.

– Vi så at han var tydelig ubekvem med å avgi forklaring i denne saken. Heldigvis tok han dommerens ordre om å oppføre seg ordentlig i dag. Han har et dilemma. Han måtte fortsette som lagkamerat med tiltalte etter denne saken, og vi ser resultatet i dag. Han prøver å la være å huske og bagatellisere, eller si at det ikke var sånn han sa til politiet. Hva sier han til politiet i to avhør? At hun ble med ham på nachspiel, sloknet på en stol, at hun var en femmer i beruselse på en skala fra 1-5. Han så ikke at den fornærmede danset med tiltalte, ikke at de pratet sammen, ikke at de flørtet. Det han så, var at fornærmede satt i en stol. Det så ut som hun sov.

– Så beskriver han også til politiet at han må være veldig full for å sovne på en stol midt på gulvet, slik hun gjorde. At hun var så rar, for normale mennesker faller ikke plutselig i søvn på en fest slik hun gjorde. Det var slik tiltalte oppfattet henne også, sier lagkameraten i avhør, for tiltalte hadde sagt at han ikke ville hun skulle sove der. Han sier i det første avhøret, at den tiltalte tok armen rundt nakken hennes, løftet henne inn på gjesterommet og la henne ned. I andre avhør sier han at tiltalte sa: «Hva gjør vi med hun som satt og sov?». Så geleidet han henne ut, enten med hånda rundt nakken, eller holder rundt henne.

– Når vitnet får vite av politiet at tiltalte ikke oppfattet jenta som full, så sier han til politiet at han synes det var merkelig. Alt dette står i stor kontrast til hva tiltalte sier. Han sier at han spør henne om de skal gå på soverommet, og så går de sammen dit uten at han leier henne.

