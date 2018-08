Nissan gamblet egentlig ganske høyt da de lanserte første generasjon Qashqai tilbake i 2007.

Etter flere år med fallende salg, bestemte de seg for å vrake to etablerte modeller (Almera og Primera) – og satse i en helt ny klasse i stedet.

Qashqai var en crossover, en forhøyet bil med en god dose SUV-faktor. Den skulle appellere til de som ønsket seg en bil som skilte seg fra mengden, men ikke hadde lyst på (eller råd til) en SUV.

Resten er historie. Qashqai ble en knallsuksess fra første stund og har vært en svært viktig bil for Nissan. Også her hjemme, hvor Qashqai i mange år dro lasset salgsmessig. Over 30.000 solgte sier sitt om hvor stor denne suksessen har vært. Men nå i det siste har det bremset ganske kraftig opp.

Hva er nytt?

Nissan har gitt Qashqai en god bunke med nytt utstyr, for å holde den oppdatert mot konkurrentene. Testbilen er utstyrt med Nissans proPILOT selvkjøringsassistent som debuterte i nye Leaf. Her er det også blant annet kollisjonsvarsling med fotgjengergjenkjenning, Bose premium-stereo og seter i nappaskinn.

Det blå symbolet til høyre viser at testbilen er utstyrt med Nissans proPILOT. Dette er deres første steg mot selvkjørende biler.

Hva er styrker og svakheter her?

Nyhetens interesse er over for Qashqais del, samtidig som det har kommet til svært mange konkurrenter de siste årene. Men fortsatt framstår dette som en gjennomført bil, uten klare svakheter. Nissan gjorde en solid jobb under utviklingen.

Det skorter først og fremst litt på "må ha"-faktor. Dette er et typisk fornuftskjøp. Qashqai gjør jobben, men får ikke akkurat hjertet ditt til å banke fortere. Kjøreegenskapene kunne helt klart vært mer involverende, men det er neppe viktig for mange i denne kjøpegruppa. Kort sittepute er også et ankepunkt. Støydempingen er grei foran, men i baksetet slipper det inn mye hjulstøy. Plassmessig duger dette akkurat som familiebil for mange.

proPILOT er altså Nissans selvkjøringsassistent. Som hos de fleste konkurrentene er det lagt inn store begrensninger på hva systemet får gjøre selv. I praksis må du inn og overta styringen såpass ofte at det egentlig føles enklere å kjøre på "gamlemåten". Og da er jo noe av vitsen borte.

Fronten ble litt tøffere da Qashqai fikk en facelift i fjor.

Hva koster den?

Tekna+ er den nye toppmodellen. Testbilen kommer på 409.900 kroner. Da har den 130-hesters dieselmotor, automatgir, mye utstyrt og "bare" forhjulstrekk.

Isolert sett er det ikke noe å si på den prisen, men samtidig: For disse pengene kan du også lukte litt på biler fra premiumkonkurrentene. Men da må du samtidig leve med mindre utstyr.

Hvem er konkurrentene?

Det er mange! Kia Sportage var lenge en arg konkurrent, også her har salget bremset kraftig opp. VW Tiguan og Toyota RAV4 er begge litt større, men i praksis konkurrenter. Det samme gjelder CX-3 og CX-5 fra Mazda. Mer premium? Da kan du jo sjekke ut Audi Q3, BMW X1 eller Mercedes GLA. Mini Countryman er også litt outsider i denne klassen.

Vil naboen bli imponert?

Nei. Qashqai er et utpreget fornuftskjøp, her sender du absolutt ikke ut noen bilsnobb-vibber.

Hekken er litt mer anonym enn fronten, dette er ikke en bil veldig mange snur seg etter.

Broom mener:

Qashqai er fortsatt en kompetent crossover, og du får mye bil for pengene her. Utstyrspakken er raus og Nissan priser hyggelig.

Samtidig er det ikke til å komme bort fra at hele bilen føles litt hverdagslig. Det gjelder egentlig alt fra design, via interiør og til kjøreegenskaper.

Salget i det norske markedet har også falt kraftig. Fra å være bestselger, er den akkurat nå nede på 31. plass blant de mest solgte personbilene her til lands. Noe skyldes nok bilen, men vi tipper det også har mye å gjøre med at Nissans forhandlere har hendene fulle med å selge Leaf om dagen. Akkurat det går nærmest av seg selv, da havner Qashqai og de andre modellene fort litt i bakleksa.

Det viser hvor fort endringene kan komme i bilmarkedet. Noe stort salgs-comeback er det vel neppe grunn til å regne med heller. Her hører det også med til saken at Nissan har en elektrisk SUV på gang, i ikke altfor fjern fremtid. Det er nok en bil som kommer til å passe norske kunder bedre enn Qashqai nå gjør.

Hva mener eierne?

Vi har mange brukervurderinger av Qashqai i Brooms bilguide, klikk her for å lese hva eierene synes. Har du denne bilen selv? Da håper vi du kan dele dine erfaringer med alle Broomleserne, klikk her for å gjøre det.

Pent og ryddig interiør, materialkvaliteten skjuler på ingen måte at dette er en folkelig bil.

Visste du at:

– Qashqai produseres ved Nissans fabrikk i Sunderland, derfra kommer også Leaf.

– Navnet Qashqai vakte oppsikt da bilen kom. Det kan være en utfordring både å skrive og utfordre det. I USA hoppet Nissan bukk over hele problemstilingen, der heter den Rogue Sport i stedet.

– Første generasjon ble også solgt i en sjuseters-utgave, kalt +2. Her klarte Nissan å presse inn sju seter på temmelig begrenset plass. Denne versjonen ble droppet på dagens generasjon.

NISSAN QASHQAI Modell: 1,6 dCi Tekna+ 2WD Xtronic Bose Propilot Motor: 1,6-liter diesel Effekt: 130 hk / 320 Nm 0-100 km/t: 11,1 sek Toppfart: 183 km/t Forbruk: 0,47 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,39 - 1,80 - 1,62 meter Vekt: 1413 kg Bagasjerom: 430/1.598 liter Pris: 409.900 kroner

