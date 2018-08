– Jeg synes det er veldig vemodig at Per trakk seg. Jeg har kjent ham siden 2001 og har alltid hatt veldig sans for ham. Men når det er sagt, var det helt riktig å trekke seg. Det var ingen vei utenom. Jeg er glad for at han valgte det, sier Sylvi Listhaug til TV 2.

Favorittstempel

Listhaug måtte selv gå av som justisminister i mars etter at hun skrev et Facebook-innlegg der hun beskyldte Arbeiderpartiet for å prioritere terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Nå er hun stortingsrepresentant og blant favorittene til å ta over som nestleder etter at Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister og som nestleder i Frp.

– Jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon, men det er fullt og helt opp til landsmøtet i Frp å velge sin ledelse, så det får vi avvente. Men jeg er veldig ydmyk, glad og beæret over å bli nevnt i forbindelse med et sånt verv, sier Listhaug.

Folkets røst

– Mange i partiet peker på at partiet i ledelsen også trenger noen som representerer kjernesakene i Frp og kanskje ikke sitter i regjering, så du har mange fordeler da?

– Ja, jeg mener at ledelsen alltid må gjenspeile de sakene som er viktig for partiet, bredden i politikken, det å kommunisere ut til velgerne hva vi står for. Så det er alles oppgave i en ledelse.



Listhaug sier hun har brukt mye tid de siste månedene på å reise rundt, møte grasrota og besøke fylkeslag og lokallag. Hun har også møtt folk som har opplevd at de ikke har fått den hjelpen de har trengt i møte med systemet.

– Det har gjort veldig sterkt inntrykk på meg. Så det er viktig alltid å huske på disse sakene også, sier Listhaug.